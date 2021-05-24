【FF14／FFXIV／Final Fantasy／MMORPG／網路遊戲／PC／PS4／PS5】說到MMORPG，話題一定離不開FF14和WoW魔獸世界，作為業界前輩的WoW和後起之秀的FF14，兩者之間互相比較和人氣高低亦是MMO玩家的日常話題之一。而最近就有統計數字反映FF14的玩家人數終於超越了WoW，成為世界第一網遊。