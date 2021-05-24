PS5獨佔｜Ratchet and Clank拉捷特與克拉克時空裂縫　玩法公開

遊戲動漫
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【Ratchet and Clank／拉捷特與克拉克／時空裂縫／PS5／Sony／】Sony第一廠長青遊戲品牌《Ratchet and Clank》拉捷特與克拉克最新作《Rift Apart》時空裂縫將於6月11日推出，官方早前舉行媒體預覽會及公開最新情報。

按圖放大Ratchet and Clank媒體預覽及最新情報

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同場加映：日本地區Switch實體遊戲總銷量榜Top 35

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