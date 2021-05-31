撰文：賴浩然
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【Gundam Seed Project ignited】機動戰士高達SEED首播於2002年，不知不覺已19年，明年將迎接20週年，隨著在上海的1:1實物大自由高達揭幕，也同時公布新企劃「Project ignited」，一口氣展開Seed的各個作品：
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