高達Gundam Seed 20周年｜電影/新遊戲/漫畫/模型　5大新企劃情報

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Gundam Seed Project ignited】機動戰士高達SEED首播於2002年，不知不覺已19年，明年將迎接20週年，隨著在上海的1:1實物大自由高達揭幕，也同時公布新企劃「Project ignited」，一口氣展開Seed的各個作品：

👇Gundam Seed出新電影！Project ignited 5大新企劃👇

+24
+24
+24

👇Gundam機動戰士歷代主角　最強駕駛員TOP10排名👇

+5
+5
+5

詳細文章：Gundam機動戰士高達歷代主角　最強駕駛員排名日本投票結果

👇最想駕駛Gundam高達機體投票 TOP10排名👇

+15
+15
+15

詳細文章：Gundam高達最想駕駛機體TOP10　第4是男人浪漫　突擊自由非冠軍

👇日本神人砌 Lego 高達0083戰艦 5大必睇位👇

+21
+21
+21

詳細文章：日本神人用Lego砌Gundam戰艦模型　重現0083星塵回憶　5大必睇位

👇👇另一位神人 神級超精細微縮自護軍所羅門基地👇👇

+26
+26
+26

詳細文章：高達GUNDAM神人4年砌自護所羅門微縮模型　基地魔霸細節網民讚嘆

👇RE8夫人 最長腿俄羅斯女Model神還原+長腿照👇

+24
+24
+24

👇更多RE8吸血鬼夫人 Lady Dimitrescu/三女巫 Cosplay👇

+21
+21
+21

詳細文章：RE8Village｜6呎9吋俄羅斯女模神還原吸血鬼夫人　世界第一超長腿

👇同場加映：日本投票 最想荷里活真人化動漫作品👇

+15
+15
+15

詳細文章：日本票選最想真人化動漫Top 10　《鬼滅》得第2　近半數人投榜首

👇同場加映：超有病！嚴選3把遊戲史上最難取得武器👇

+32
+32
+32

詳細文章：3把遊戲史上最難取武器　FF9/PSO/浪漫傳說　有一把機率得10億分1

外國網站公布MMO TOP10　FF14玩家超WoW魔獸世界　成最多人玩網遊
PS5獨佔｜Ratchet and Clank拉捷特與克拉克時空裂縫　玩法公開
《三國志．戰略版》第三賽季5.22開打　搶先睇S3調整、三勢陣玩法
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。