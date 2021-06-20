十大動畫化手遊盤點《戀與製作人》只排第2　邊套改編後超尷尬？

你也是喜歡玩手遊的玩家嗎？除了體驗遊戲帶給你的快樂，現在越來越多手遊邁向「動畫化」，看到會動的婆、會講話的老公，是不是讓人超興奮！

但往往手遊黨總是擔心動畫化後劇情跟角色會慘遭「崩壞」，在網路上評價總是非常兩極，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，過去去一年網友討論最熱烈的「手遊動畫化」作品，快來看看你看過幾部？

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月27日至2021年05月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『改編自手遊的動畫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。