撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-23 14:08

METAL ROBOT魂 Z高達 (Ka signature) figure，忽然成市場熱賣品，由訂購價＄1150炒到上$1490亦賣到「品切」，市價平均達＄1600先上，現時店甚至有鋪頭標天價$1800。今次我們來個開箱，看看究竟是否物有所值？

Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam ver. KA (鍾世傑攝)

現時點有店家標天價$1800，不知有無人購買？（網上圖片）

35周年人氣高達 炒其實先正常？😱😱

《Z高達》已經步入35週年，但忽然Sunrise因為《閃光之凱薩衛》因疫情延後上映半年，打亂陣腳並無安排任何慶祝活動，這款METAL ROBOT魂 Z高達 (Ka signature) figure則成了《Z》fans的必買目標，但新一代玩家在開訂時並不太感興趣，導致返貨不多，開賣後卻因質素不俗，忽然人人「真香」後追，所以就令到這款figure忽然升值。

10張圖睇METAL ROBOT魂市況（點圖放大）👇👇👇

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即睇開箱5大分析 合金料足唔足？好唔好扭？（點圖放大）

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Metal Robot魂 Z高達 Ka signature 開箱 總分：80分

上色：A QC：Ｂ 配件：Ｂ 可動：C 可玩性：Ｂ

Metal Robot魂Z高達身型修長，線條銳利剛勁，手肘、腳膝、髖關節、背翼駁位都使用金屬件，堅固又閃閃令，加上消光塗裝加全印花裝甲，外觀及造工令人滿意。武器有槍管可伸縮Long Beam Rifle光束槍，前臂榴彈砲，光束劍及Hyper Mega Launcher，美中不足是盾牌要拆件伸縮。可動方面，始終是變形機體，腰部只能水平轉動，雙腳受裙甲影響難以提起，整體比較適合愛細節多於擺甫士影相的玩家，來擺個最型的「Ka企」仁王位吧！

METAL ROBOT魂 （Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ζガンダム 售價：16,500 日圓 / 香港市價將$1600

同場加映：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面👇👇👇

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全文連結：開箱Metal Robot魂｜衝擊高達Impulse Gundam｜配件重現名場面

同場加映：RG Wing Gundam 開箱報告（點圖放大）👇👇👇

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原文：開箱｜RG Wing Gundam飛翼高達模型 新設計背翼隱藏玩法扮韋基利

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原文：Netflix高達閃光之凱薩衛 阿寶馬沙客串登場？睇前必知10大要點

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原文：Netflix｜高達Gundam電影三部曲／馬沙之反擊上架 盤點20+名場面