撰文： 林卓恆 最後更新日期： 2021-06-29 19:53

【刀劍神域／Overlord／Re: Zero】近年異世界、轉生系輕小說大行其道，Re: Zero、Overlord等輕小說改編動畫更是紅透半邊天。最近日本就有一部拿「異世界」這個已成習慣的題材大做文章的話題漫畫作品。

這部漫畫叫《異世界轉生者殺手》（暫譯，日文原名《異世界転生者殺し -チートスレイヤー-》）。雖然同樣是異世界題材，但是架構和一般異世界/轉生作品不大相同，6月頭推出第一話時已引起網上熱話；而這部話題作卻在一個月後宣佈結束連載，1話即遭腰斬，在動漫界中也是甚為罕見。

《異世界轉生者殺手》由河本ほむら原作、山口アキ繪畫，值得一提是河本ほむら是早幾年風行一時的賭博漫畫《狂賭之淵》及其一系列衍生作的原作者。

按圖放大漫畫《異世界轉生者殺手》1話秒遭腰斬事件👇👇👇

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