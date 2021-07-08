撰文： gamebase 最後更新日期： 2021-07-08 13:10

任天堂在昨日閃電公開搭載了 OLED 螢幕的 Switch 主機－「Nintendo Switch (OLED款式)」但官方也證實了新機除了 7 吋的 OLED 螢幕、基本容量提升到 64 GB、機身上的設計改善，以及全新設計的 Dock 底座之外，硬體效能沒有任何的加強，連 Joy-Con 也沿用了原本的設計，這意味著困擾玩家已久的「飄移」問題可能仍然存在。

「Nintendo Switch (OLED款式) 在 Joy-Con 控制器的配置與功能上並沒有任何改變」任天堂負責人向 GameSpot 網站表示「其配置與功能與原版 Nintendo Switch 系統的 Joy-Con 控制器並無差異。」在 Switch 於 2017 年上市後，全球玩家的 Joy-Con 控制器都陸續開始碰到了漂移的問題。

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