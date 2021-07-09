Switch Pro仍未絕望？OLED版僅過渡機型　Zelda續作明年護航推出

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-07-09 13:05

消息稱，任天堂將會在明年正式發布這款Switch Pro新機，並且此前傳聞的《塞爾達：曠野之息》續作將會成為該機的護航大作。

芯研所7月8日消息，近日，任天堂突然宣佈新款Switch，但令人失望的是，新Switch並未升級性能，只是在原有基礎上做出了一些細節上的改進。有消息表明，任天堂依然在開發此前傳聞的Switch Pro機型，該機將會帶來非常全面的升級，包括大家期待的性能提升。

相關圖輯：Switch OLED 新主機10月上市售$2680 7吋屏幕．5大改良位▼▼▼

消息稱，任天堂將會在明年正式發布這款Switch Pro新機，並且此前傳聞的《塞爾達：曠野之息》續作將會成為該機的護航大作。據此前爆料顯示，Switch Pro將會搭載一款基於5nm或者7nm的NVIDIA晶片，擁有A78 CPU+Ampere GPU，在性能輸出方面相比前代升級巨大，能帶來畫面更加清晰流暢的體驗。

得益於全新晶片的升級，Switch Pro還將支持TV Dock模式下的4K輸出，這對於電視黨來說無疑是最為重大的提升，能在大屏下暢享高畫質的體驗。

相關圖輯：E3 2021任天堂發布內容重點懶人包+薩爾達傳說荒野之息2 Gameplay👇👇

+ 73 + 73 + 73

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】