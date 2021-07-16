Chubby Ojisan 江大叔｜搪膠figure除了型格潮玩Art toys風格，可愛角色插畫也是立體化成公仔的熱門題材。近排香港很流行一款集可愛／佬味反差萌的Barcode頭公仔「江大叔」，其迷你膠figure打扮趣怪、肥肥臉蛋表情呆呆，在香港也有不少fans。江大叔的創作人「肉肉Amber」真身不是肉感玩具「膠佬」，而是一位熱愛繪畫、來自台灣的可愛女生，《香港01》遊戲動漫頻道訪問了Amber，了解這份「大叔的愛」是如何煉成的？



（圖片由受訪者提供）

Amber 早在2019年已經與香港玩具廠Unbox合作過，當時推出了兩款「小角龍」搪膠玩具，胖胖身形同樣多肉。後來雙方在2020年台灣TTF玩具展再度合作，推出「多肉人物」系列中最具反差萌的「Chubby Ojisan 江大叔」4.5寸figure，善良可愛的表情，令記者回想起去台灣玩時遇到過的大叔和的士阿哥，他們都很有性格、開朗健談。

（圖片由受訪者提供）

美女作者專訪：有追Viu版《大叔》畫插圖向「KK」示愛

台灣插畫家「肉肉Amber」原來真的對大叔很有愛，也有追看ViuTV版《大叔的愛》，究竟是如何構思「多肉人物」系列的？為何不畫可愛美少女，反而要挑戰大叔角色？



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8款江大叔搪膠+精品．天鵝湖扮相搞笑（點圖放大）

看完Amber的訪問，開始有點明白為何江大叔搪膠為何受歡迎，這位平民大叔親和力勁爆，加上300港元左右的低門檻定價，吸引了很多未玩過搪膠的朋友入門。以下圖輯詳細介紹現時市面共8款江大叔figure款式，想後追為時未晚。

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粉絲帶大叔四圍打卡．開FB群分享

玩家更在fb開討論區「Chubby Ojisan 小老頭江大叔的聚集地」分享收藏，除了晒合照，還會帶叔叔四圍去拍照打卡，甚至有人自製不同裝扮的江大叔。江叔叔，i love uuu！

如想購買江大叔Figure，可聯絡Unbox Industries facebook專頁（連結）

Unbox 網店：（連結）

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