陪伴大家度過二十多個年頭的經典動漫《名偵探柯南》，作者「青山剛」近日在由傑尼斯偶像男星「櫻井翔」主持的節目《 The Music Day 》中連線視訊時，透露《名偵探柯南》的結局已經確定的消息，引發粉絲們的一陣暴動。
為了慶祝《名偵探柯南》開播 25 週年紀念，《 The Music Day 》節目組便開設了特別企劃，除了讓主持人「櫻井翔」進入動畫中與柯南一行人互動，還邀請原作畫家「青山剛」一同視訊對話，「櫻井翔」逗趣的問說：「聽說柯南的結局已經確定了是真的嗎？」，「青山剛」則爽快地回答：「當然確定了！」。
對於《名偵探柯南》結局已經確定的消息，粉絲們直呼又驚又喜，雖然未透露結局內容的相關消息，以及完結的時間，不過值得慶幸的是，不用擔心有生之年看不到結局啦！大家一起期待精彩完結篇到來的那天吧！
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