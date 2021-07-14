《鋼之鍊金術師》20周年作者「荒川弘」新作公開！全新手遊開發中

《月刊少年ガンガン》雜誌在官方推特宣布，人氣少年漫畫《鋼之鍊金術師》作者「荒川弘」即將連載新作品，並釋出宣傳視覺圖，可謂是相當令人期待，詳細消息也會陸續公布，粉絲們可以隨時關注官方帳號，以免錯過重要資訊啊！



今年也正好是《鋼之鍊金術師》的 20 週年紀念日，為了慶祝這特別的時刻，官方將在今年 12 月 18 日於東京舉辦原畫展， 2022 年春季也會在大阪舉辦，除此之外， 12 日晚間 20 週年的相關特別節目已經可以觀賞喔！

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《鋼之鍊金術師》一直以來都深受大家的喜愛，動畫與真人版電影也都讚譽有加，在 20 週年的這一刻，不僅有滿滿的慶祝活動可以參與，還有「荒川弘」老師即將帶來新作的消息，讓粉絲們的心獲得了大大的滿足啊！

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