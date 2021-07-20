薩爾達禦天之劍攻略｜費羅尼森林 天望神殿 眼球解法免卡關流程01

【Switch Zelda Skyward Sword 攻略／薩爾達禦天之劍／天空之劍】薩爾達禦天之劍非常著重迷宮解謎，不時要用腦想想如何解開機關令遊戲有進展，對沒玩開舊式Zelda的玩家來說頗容易卡關。以下就提供序章至天望神殿的關鍵流程攻略：
此篇將會提供遊戲序章、費羅尼森林、森林深處到到天望神殿的流程攻略，包括最易令人卡關的尋找丘族、眼球機關等。
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