薩爾達禦天之劍攻略｜庫柯支線 奧爾汀火山 大地神殿免卡關流程02

【Switch Zelda Skyward Sword 攻略／薩爾達禦天之劍／天空之劍】薩爾達禦天之劍非常著重迷宮解謎，不時要用腦想想如何解開機關令遊戲有進展，對沒玩開舊式Zelda的玩家來說頗容易卡關。以下就提供遊戲奧爾汀火山至大地神殿的關鍵流程攻略，也包括了前置的南瓜島、尋找小女孩庫柯、救出庫伊娜的支線：



此篇火山區林克可取得挖掘手套及炸彈袋，非常好用

尋找庫柯的支線任務頗重要，可收集感謝心意換貴重禮物

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