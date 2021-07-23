PS5玩家免費獲取Apple TV+影片串流訂閱！3步簡單獲取（附取消訂閱教學）／6套必睇劇集｜最近Apple與PlayStation合作，為PS5玩家帶來福利！只需要擁有PS5的機迷，都可以免費獲取6個月訂閱，任睇Apple Original影片。究竟如何取得？以及有什麼值得追看的影片及劇集？下文詳盡解說。



不少人都只會睇Netflix或ViuTV等串流影片服務，其實近年Apple都投入不少資源力推Apple TV+影片串流服務，兩年來已經推出了不少出色的劇集或節目。最近PlayStation與Apple合作推出優惠，只需要是PS5的玩家，都可以免費獲取6個月Apple TV+訂閱，任睇劇集節目。

只需要由即日起至2022年7月23日，所有PS5機迷都可以獲取，無論現在已是訂戶、之前曾訂閱過的用家，都可以免費獲取，那麼著數當然無論如何都要取得。

Apple TV app

👇👇PS5玩家如何3步獲取6個月Apple TV+訂閱👇👇

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Apple TV+服務推出2年，已有不少出色的Apple Original影集上架，究竟有什麼劇集或節目值得去睇？記者以下精選6套值得花時間欣賞的影集。

👇👇記者精選Apple TV+ 6套必睇劇集節目👇👇

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