龍神丸 Metal Build Dragon Scale開箱｜平時主打高達的Metal Build合金機械人完成品figure系列，開發了副線Dragon Scale，頭砲是《魔神英雄傳》Q版主角龍神丸，玩具足足有160mm高！撞正8月1日派消費券頭筆2000元，入貨機會嚟喇飛雲！



Metal Build Dragon Scale 龍神丸（鍾世傑 攝）

🖐Metal Build Dragon Scale 龍神丸 5大賣點速覽🖐

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今次MB Dragon Scale 龍神丸維持2.5頭身Q版比例，機身的白色位帶有珍珠粉藍，附加大量金色電鍍，並追加雕刻、線條銳利化去增加貴氣，最重要是玩具尺寸非常大，足足160mm高（不計頭頂尖角），比一般魔神英雄傳玩具更帥更型。

Metal Build Dragon Scale 龍神丸 身高16cm（鍾世傑 攝）

設計概念：神龍披甲出陣

Metal Build Dragon Scale 龍神丸（以下簡稱MBDS龍神丸）非隨隨便便加些刻線、龍爪磨尖到刺穿手就稱之為是MB版，設計師以「龍神丸本體是條金龍」為概念，頭盔頂透明位內更藏有龍頭，骨骼、細節設計得像一條龍，裝甲如龍鱗般可以自由郁動，合金關節也使用金屬黃上色，尤如龍神丸穿上盔甲、拿起登龍劍，變身魔神與飛雲並肩作戰。👇👇

MB Dragon Scale 龍神丸 頭盔頂透明位內更藏有龍頭

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MBDS龍神丸要保持簡潔的外觀線條，其實內部做了很多連動關節，可動能力非常出色，做到很多過去任何《魔神英雄傳》玩具都做不到的動作。👇👇

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登龍劍！！！（鍾世傑 攝）

總分：85分 設計極佳惟粉絲未必賣帳

Metal Build Dragon Scale是MB系列的新副線，全打高達、軍事、真實系以外的機械人（已計劃出三一萬能俠），頭砲Dragon Scale 龍神丸很有想法，比近年一堆MB EVA Gundam來得更有誠意，成品的QC也很高，電鍍靚、機身上色有層次。唯一可惜是配件及玩法比較少，究竟有幾多《魔神英雄傳》肯花千元以上（22000日圓）買一隻跟原版設定有出入的新款龍神丸？一切要等市面反應交出答案。

上色70分：電鍍位有型，但不太喜歡其珍珠藍色，太暗。

可動90分：以SD身型來計是超乎想像的好扭。

設計90分：神龍披甲concept非常出色，手腳連動關節設計好，但腰部就不太好扭。

可玩性80：如果龍神丸就沒甚麼武器配件玩法，非戰之罪。但千元價位玩具BANDAI仍堅持不加發聲或LED燈，是要放生大陸新品牌，給機會後輩後來追上嗎？



這牌仔是記者在動漫節買的同人作品，很襯吧。

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