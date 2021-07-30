【奧運必拿獎牌的動漫角色】繼早前日本網民突發奇想動漫角色參戰奧運之後，近日連登網民亦都有同樣發想，討論動漫角色如果能參戰奧運的情況：
是次討論就先定下了主題「一定攞到獎」作條件。換句話說一般的運動類漫畫角色，例如流川楓、小野田坂道等就未必入圍。另外亦因為如果計超能力的話，像龍珠悟空、暗殺教室殺老師、全職獵人念能力等就太過屈機，所以討論很快就收窄範圍「不計Superpower的角色」。
奧運必攞獎動漫角色 柯南/大雄/炭治郎佔一席👇🏻👇🏻
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