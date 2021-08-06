【Back 4 Blood／Left 4 Dead 2／L4D2／B4B／Steam／PS4／PS5】由Left 4 Dead團隊Turtle Rock工作室開發的L4D精神續作《Back 4 Blood》喋血復仇試玩版已經推出，作為香港人最熱愛的喪屍遊戲，《香港01》科技玩物頻道當然要第一手試玩，以下為感想。



手感好夠爽快 同朋友一齊打更過癮

打喪屍最緊要夠爽快，而Back 4 Blood試玩的手感相當不錯，在PS5版機能加持下更是能有非常流暢的遊戲體驗。而和戰友分工合作、選用能力不同的角色合力打通高難度關卡亦是樂趣之一。遊戲預定於10月推出，是時候約定朋友到時一齊打喪屍了。

按圖放大Back 4 Blood PS5版試玩感想👇🏻

+ 28

同場加映：Switch10隻$200內遊戲推介 單機對戰都有

【Switch／任天堂／消費券／$2000／$5000】政府$5000電子消費券即將開始派發，如果選擇了用八達通來領取，則第一期只能領取到$2000元；以下為大家推薦10隻Switch平台售價200港元以下的10款高質遊戲，用這2000$消費券夠買晒還有找。



按圖放大10隻$200以下Switch必買遊戲推薦👇🏻

+ 7

完整內容睇全文：消費券｜Switch10隻$200內遊戲推介 RE4/硬核機甲 單機對戰都有

同場加映：不止《入樽》BGM 11個東京奧運ACG場面

東京奧運已經開幕，除了欣賞各項精彩賽事及運動選手們的發揮之外，日本作為動漫遊戲大國，亦自然有在奧運中發揮其「軟實力」在奧運多處中加入動漫元素，以下盤點11個奧運動漫場面，動漫遊戲迷看奧運時更添一份親切感！



按圖放大你留意不到的11個奧運動漫場面👇🏻👇🏻

+ 26

睇全文：東京奧運｜不止《入樽》BGM 還有高達亂入賽場 11個東奧ACG場面