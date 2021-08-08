東京奧運｜今屆TOKYO 2020奧運會8月8日就閉幕啦，大家看了半個月比賽，為多國選手打氣，又是否記得各國的國旗式樣？最近日本有位神人，就將80多支國旗化身為《刀劍男子》風格的日系動畫帥哥型男角色，一齊睇睇你認到幾多個？



其實「世界国旗ポータルサイトWorld Flag」的日本網站已存在了好一段日子，正因近日奧運熱，又再引起網民熱論，這網頁雲集了很多插圖好手，一齊發揮想像力，以國旗設計及該國的風土人情、特色建築，賦予84個「擬人化」國旗角色獨特的個性及背景設定，有時間可以上去看看細節設定，不過只得日文。

84個國旗「擬人化」型男大考驗

以下就係84位國旗「擬人化」型男圖輯，每1張的答案就於下張圖的下方，試試你認得幾多個吧！



+ 81

同場睇：奧運劍擊貓模型+8套扭蛋玩具

奧運玩具扭蛋｜張家朗變身「劍擊貓」首辦模型？香港模型師「橙皮製作」為紀念劍神奪金，將「牙朗」跟其愛貓合體成Q版模型，勁多人like，另外還有「杯緣子」奧運及多款奧運模型扭蛋！



+ 2

全文連結：張家朗變身奧運劍擊貓模型臭臉勁Q 8套扭蛋玩具奧運杯緣子有洋蔥

同場加映：如動漫角色參賽 這10角色必攞獎

【奧運必拿獎牌的動漫角色】繼早前日本網民突發奇想動漫角色參戰奧運之後，近日連登網民亦都有同樣發想，討論動漫角色如果能參戰奧運的情況：



悟空這些參加奧運未免太屈機，就被排除在外

+ 11

連結：東京奧運｜如動漫角色參賽 網民推舉大雄玩射擊 這10角色必攞獎