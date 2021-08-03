奧運玩具扭蛋｜香港劍神張家朗奪金，本地首辦模型品牌「橙皮製作 Orange Pe Production」搞了一隻張家朗與他的「主子」張家喵合體成「劍擊貓」GK，勁多人like，他們表示要達到一個條件才會量產發售。另外還會帶你睇日本多款東京奧運，玩具模型扭蛋，香港曾紅極一時的「杯緣子」扭蛋推出了「五輪奧運會」版本！



香港人原創劍擊喵GK 達到一個條件就會生產👇👇

橙皮製作 Orange Pe Production facebook專頁公開了一隻超可愛的「劍擊貓」公仔！牠身穿張家朗進行奧運決賽時的淺金色防護衣，手中握住一把花劍（如果改為貓草都幾好笑），「屎臉」眼神跟張家朗的家貓主子非常似，勁多網民pm問價，但現時只得1隻，橙皮製作表示要達到一個條件，才會考慮量產發售。



想知道製作人點先肯量產？點擊圖片看答案👇👇

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張家朗原來愛貓如命，家中養有三隻美國短毛貓「Ding Ding」、「Simba」及「Ocus」，一隻布偶貓「Parru」：

原文連結：張家朗東京奧運奪金 功臣竟是貓 劍神家中還有「另類生物」寄居

杯緣子運動水，細節勁感人👇👇

在香港曾紅到開商場show的杯緣子（カップのフチ子）推出了一款「Sport版」，共有5種運動造型，當中跑步造型細節勁正！（＄139全套5隻／超人玩具／旺角兆萬中心222號鋪／2366 2688）點擊圖片看感人位：

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BANDAI奧運吉祥物模型啱小朋友砌

BANDAI在2020年其實已推出了多款TOKYO 2021模型，除了4款高達Gunpla，連東奧卡通吉祥物「未來永遠郎」及「染井吉」都有共4款可動、固定動作組裝模型，尺寸跟SD高達模型差不多，全身已分色，用手指已經可以撕出來砌，適合小朋友玩。（可動版每隻約$200／固定動作版每隻約$90，市面已不多見，要上Amazon或旋轉拍賣買）

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其他東京奧運玩具／扭蛋

同場加映：如動漫角色參賽 這10角色必攞獎

【奧運必拿獎牌的動漫角色】繼早前日本網民突發奇想動漫角色參戰奧運之後，近日連登網民亦都有同樣發想，討論動漫角色如果能參戰奧運的情況：



悟空這些參加奧運未免太屈機，就被排除在外

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連結：東京奧運｜如動漫角色參賽 網民推舉大雄玩射擊 這10角色必攞獎