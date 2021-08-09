【東京奧運／東奧2020／紅蓮華／LiSA／日本／網民／網上熱話】歷時17日的東京奧運會2020終於正式落幕，閉幕式亦已於8月8日晚上舉行；奧運開幕和閉幕本應是舉世盛事，但繼相比起開幕式已略顯尷尬的開幕式，網民對閉幕式的評價幾乎是一面倒負評。



日本網民狂數五宗罪 無主題 不專業

而東奧閉幕式完結之後，日本網路對於此閉幕式幾乎是一面倒負評，更狠批為「像是學園祭般兒戲」等。只不知是真的失望，還是因為愛之深責之切。希望下屆奧運可以有更精彩的開幕/閉幕禮看吧！

有日本網民狠批閉幕式表演是「一班藝人自嗨」。

點下圖即看日本網民如何鬧爆東奧閉幕式👇🏻👇🏻

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同場加映：東京奧運閉幕禮5大動漫重點 紅蓮華 吉卜力音樂

閉幕禮最多人認識的動漫元素，就當然是LiSA主唱的《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》，此曲一單在卡拉OK點唱榜取代了萬年冠軍EVA《殘酷天使的行動綱領》，更是日本唱片協會認證為「三白金」和「百萬」作品。歌曲改由日本全國的學生樂團以播片形式合演，主唱者LiSA沒有出場，未知是否受到丈夫鈴木達朗出軌不倫影響。



LiSA並沒有參加奧運閉幕禮唱《紅蓮華》（NHK節目截圖）

完整內容睇全文：奧運閉幕禮紅蓮華熱奏獨欠LiSA 東京斯卡樂園 Milet均具動畫元素

同場加映：不止《入樽》BGM 11個東京奧運ACG場面

東京奧運已經開幕，除了欣賞各項精彩賽事及運動選手們的發揮之外，日本作為動漫遊戲大國，亦自然有在奧運中發揮其「軟實力」在奧運多處中加入動漫元素，以下盤點11個奧運動漫場面，動漫遊戲迷看奧運時更添一份親切感！



按圖放大你留意不到的11個奧運動漫場面👇🏻👇🏻

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完整內容睇全文：東京奧運｜不止《入樽》BGM 還有高達亂入賽場 11個東奧ACG場面

同場加映：Switch10隻$200內遊戲推介 單機對戰都有

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