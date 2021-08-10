【機戰30／超級機器人大戰30／SRW 30】隔了2年多的機戰30周年記念作《機戰30》即將於10月推出。早前Bandai Namco香港更舉行了傳媒試玩會，同場更公佈了罕有的原創戰艦及新角色。



今集《機戰30》顯出誠意，新公布會有原創戰艦「德萊斯特雷迦」，女艦長三葉令人眼前一亮之餘更是早見沙織配音。原創戰艦在版權機戰（非OG系列）是很少見，30年來只有《Z天獄篇》、《W》及《NEO》有出現過。以下就連同今集新增的自動戰鬥，同大家先行試玩：

*因為有不能直拍螢幕的攝影限制，所以相片是稍微拉遠拍攝

機戰30 DEMO試玩，已經可用原創戰艦了（賴浩然攝）

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