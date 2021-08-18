【FF7R 短髮蒂法／Tifa／迪花｜#TifaShortHair 】FF7R的女神Tifa迷倒眾生，近年人氣高企。在最近更因為有網民做了個短髮Version，而再掀創作熱潮。



這個短髮蒂法 Tifa 的 Twitter挑戰熱潮由畫師 strawderryst 發起，他/她本身也不太熟悉3D軟件 Blender，不過就嘗試用來剪掉Tifa的頭髮，完成後再在繪圖軟件 SAI 進行最後加工。strawderryst 製作出3張令人眼前一亮的Tifa圖片，旋即取得大量轉推及引起「#TifaShortHair」的創作潮。同時間他/她也有 tag 上 SquareEnix，更取得官方的一句回覆「…cute…」。

看慣了幾十年的長髮 Tifa，因一個想法而煥然一新（Twitter@StrawderryST）

連 SQUARE ENIX 官方也回應說可愛 （圖片右下角）（Twitter@StrawderryST）

其實FF7R不同角色的修改模組早前都有出現，包括遊戲 Mods、繪圖、改圖或Faceapp等，而今次的短髮 Tifa 因實在太優美而突圍大爆紅。以下就一併看看短髮版、超長增髮版Tifa 的圖片。

👇FF7R Tifa 短髮蒂法創作熱 速看40張超靚作品（增髮版在最後部份） 👇

+ 41

👇韓/台/日3大性感YouTuber鋼琴家 + IG靚相👇

+ 75

👇👇👇【按圖放大看】連登票選 YouTube 界女神 10 強介紹及美照👇👇👇

+ 53

瀏覽全文：香港YouTube女神10強 連登一人一票選 Ah Gi/阿冰/米媽誰跑出