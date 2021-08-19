台場獨角獸、橫濱步行高達……原來遠在東北青森也有個非官方高達迷朝聖地，有3米高達共12隻巨型機動戰士做地標！全部由77歲的老伯伯自家手作，超有heart！



除了3米半高達，還有可以裝人進去的巨型高達頭（http://aoimorinobiboulog.blog.fc2.com/圖片）

原來伯伯叫鈴木敏美，已經是這家家族生意「Suziki理容」第二代店主。鈴木伯伯17歲開始就修讀繪畫，不過搞藝術養不到家，最後他改學理髮繼續家業，一載就做了60年，但佢從來沒有一日放棄過搞藝術。13年前他想在理髮店旁邊搞點巨型地標吸引客人，靈機一觸想到可以學學「台場巨型高達」，於是就以發泡膠、鐵架、木村、英泥去自製3米高達，全部handmade，可見到鈴木伯伯的美術根底，難怪Bandai、Sunrise也隻眼開隻眼閉(笑)，沒律師去找他麻煩。

鈴木敏美伯伯已經77歲（櫛野展正blog圖片）

由於反應非常好，甚至有其他地區的人前去觀光，伯伯之後一年一隻繼續追加新作，如今大大小小已經有12部機動戰士。搞笑是製作成本比想像中高，比如6米高的《SEED Destiny》曉用上閃令令金色外皮，而且日曬雨淋需要不斷維修。因為伯伯的「高達主題公園」不收入場費不謀利，他在理髮店門口設備了募金箱，有心人可以捐點錢幫補日常維修。

12款巨型高達展品 高達為何要改色變1號機？（點圖放大）

最近，日本YouTuber「遊楽舎ちゃんねる」就去青森訪問鈴木伯伯，一齊睇睇12款巨型高達雕像最update現況。

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原創「高達Cut」理髮係咩玩法？😅😅

之後就走入理髮店參觀，門外有隻keep得好完整、新製作的巨型新安州，店內的飾櫃有大量高達模型，最搞笑是鈴本伯伯原創了一款「Gundam Cut」髮型，究竟是甚麼玩法？

可能因為伯伯靠高達賺的錢不是很多，BANDAI十幾年來都沒有向鈴木先生發侵權警告，任他自由創作。如果將來日本開關，香港高達迷真的要珍惜機會，去青森影相打卡、剪個Gundam Cut！

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左起GFFMC 黑色三連色渣古／Metal Build 力天使R3（鍾世傑攝)

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50隻「變種三一萬能俠」 你認得幾多部？（點圖放大）

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