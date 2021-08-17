GFFMC黑色三連星、MetalBuild力天使高達R3，兩款7月尾至8月頭發售，以黑色為主調的新figure，本身水準高加上消費券帶動銷情，正價貨在市場已近絕跡，買不到不要可惜，一齊來看看玩具開箱吧。另外還有20款現時價值最高的MB／GFFMC figure排名。



左起（鍾世傑攝)

GFFMC 黑色三連星1人要買3隻？

由KATOKI HAJIME監製的GFFMC系列，其MS-06 渣古II系列長賣長紅，紅彗星渣古II ＄2,980炒價長期高企，平平哋又可以買MS-05紅彗星舊彗古一千有找，人人有「古」渣。這套幫BANDAI搵大錢的模型，近排少作改動，追加小腿噴射器、背囊，推出MSV版「MS-06R-1A 黑色三連星專用 高機動型渣古II」。

沒錢買3部，只能Photoshop分身自high。

GFFMC黑色三連星 開箱報告（點圖放大）

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這款完成品使用消光／半光澤上色，細節使用金屬銀色，點到即止的印花，一般模型迷要砌到這個level，連模型+顏料、工具、工時，其中都值過千元。由於是舊件改裝，可動性已不用再多講，除了新追加的小腿裝甲阻礙了大小腿的摺合，其餘各部份的可動非常好。

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黑色三連星Black Tri-Stars 成員包括指示官佳亞，大隻佬奧迪加及獨眼龍馬殊，3人各有獨特戰法，所以玩具都附送了各式武器：原有的豆槍、火箭炮都一一落齊，又追加大型戰斧、超長狙擊槍。還加送多一片膊盾，可以拆走膊上的刺甲變成左右膊雙盾型，裝上4個火箭炮彈框，軍事感十足。

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總分：90分

上色及造功依然高水平，套裝夠豐富，又附送貼紙可以製作三連星全3款編號機體，黑紫配色有型，加上是三人小隊，吸引高達迷個個買三隻，市場已由＄1900左右炒到＄2480，再次見證「一年戰爭」老戰友荷包之深度。(GFFMC 高機動型渣古II 黑色三連星 MS-06R-1A 售價：24,200日圓／香港原價約$2,000／市價約$2,400 )

設計：90分 造功：90分 玩味：90分



Metal Build 力天使高達 R3 竟然不是Lock-On機體

《00高達》的MB figure款式多，但出來出去都是EXIA及00，實在有點悶。今次終於有：力天使高達 Gundam Dynames這部新作，令人重新對00 MB系列提起興趣。但不講不知這款黑白配色的力天使高達 R3，原來已經不是洛克昂（萊爾）專用的狙擊手高達，改由提耶利亞駕駛，負責後援已轉投天人、駕駛EXIA R4 的「武士道先生」古萊哈姆。

開箱文連結：MetalBuild 力天使高達 R3 Gundam Dynames 開箱 附20款保值MB榜

袋完5千消費券 想追METAL BUILD? 即睇市價咪做水魚

本來屬炒價最高的三紅版OOR，即將推出改版，舊款馬上大跌價。

Metal Build 高達合金figure系列曾被淡友批評「出來出去都係西」（Strike Gundam 諧音），表示大勢已去炒價不再。然而天氣不似預期，近兩年紅迷改止跌回升，Freedom 2.0、命運Soul Red隻隻都炒。加上系列前身GFF Metal Composite系列靠Wing Gundam EW及渣古系列走勢回升，一齊睇睇20款現時價值最高的MB／GFFMC figure排名。

20款最保值MetalBuild／GFFMC figure排行榜

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同場睇：高達模型炒家末日

利申記者反對炒賣玩具，高達模型近半年實在愈炒愈喪，最新炒作Target是《馬沙之反擊》小說版馬沙專用機HG 1/144 夜鶯，想不到短短一個月內就炒燶，未來更可能多貨到無人買，點解？即睇！



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原文連結：高達模型炒家末日 HG夜鶯就快冧價 10張圖了解萬代打擊炒賣

同場加映：消費券Figure合金選購｜MB龍神丸／BE@RBRICK 10款筆直內玩具推介

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邊間玩具鋪用到消費券？16間知名玩具店 可用甚麼平台使用消費券？（點圖放大）👇👇

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原文：$5000消費券買模型Figure指南 16店收費方式一覽 網店8折買高達