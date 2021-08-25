《萊莎的鍊金工房》因女主角人設而風靡一時，雖然都有推出《2》的3年後更成熟版本，不過印象最深刻的還是《1》的這個造型。最近Max Factory及GoodSmile就公布萊莎的figma可動人型，玩得又睇得更有搞鬼表情，相當吸引。



可動萊莎來了，可玩性及可觀性都很足（GOOD SMILE/MAX FACTORY）

「figma萊莎琳·斯托特」首先最重要的，便是忠實還原了人設中，大腿肉被膝上襪擠出來的肉感。其次她的可動性也令她能擺出多個原作的經典Pose。包括經典立繪撥弄頭髮正面Pose、使用攻擊技時的鍊金術杖揮擊、更可換上惡作劇臉，還原想要使用鍊金攻擊道具（海膽）的表情，可玩性及還原度很高。

👇萊莎figma可動模型 詳細睇（點圖觀看）👇

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零件方面有「笑臉」、「戰鬥臉」及下圖中的「惡作劇臉」三種，而GoodSmile店舖特典就追加「貶單眼表情」換件。配件就有「冰藍弦月杖」、「劈斧」、「槌子」、「釣竿」、「炎燒短杖」與及「海膽」，亦可使用替換上臂，變成脫掉外套的狀態。

萊莎的惡作劇臉，不知能否挑戰經典的山口式胡迪地位？（海洋堂）

figma萊莎現時接受預訂並於2021年10月7日止，產品預定2022年7月推出。售價方面GoodSmile原價是11,000日圓（含稅），會有線上商店特典的「貶單眼表情」換件。其他地方如AmiAmi執筆時就售9,100日圓（含稅）沒特典。



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