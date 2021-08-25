【The Sims模擬市民 真人版】Sims大家玩得多，不過真人版的又如何？直播主Jerma985最近就玩了個真人版The Sims的大型企劃，觀眾化為玩家控制直播主，更有接近200萬人觀看。



真人版 The Sims，租用了錄影廠房的大製作（直播截圖）

Jerma985的團隊在大型廠房搭了多個房間玩真人版The Sims，取名為「The Jerma985 Dollhouse」，一舉一動都由觀眾來投票落指令。由一開始他的裝扮已由觀眾來選擇，然後畫面亦有個飢餓度、能量、歡樂、如廁洗澡需求的介面，按照玩家的指令來填充。而Jerma也會像遊戲那樣如實反映，例如當歡樂度嚴足不足時Jerma會無神神哭泣；當能量不足會倒地等，非常搞笑。

還原了The Sims拆泳池梯一幕（直播截圖）

團隊更準備了大量事件來豐富遊戲。首先是千奇百趣的鄰居，例如會有個警察鄰居堂堂入屋又吃又喝；又或者有個運動鄰居會走來睡房做運動。甚至有國王鄰居、晚上有小偷、騙財保險員、野生熊等等，玩家亦可選擇與鄰居的交流方式，例如遇上婆婆（男人扮）時總會被玩家指令去說甜言蜜語向她（他）調情，非常搞笑。其次是玩家可進行遊戲系統上的互動，包括用金幣來購買各種道具，會有專人安放進屋。以及進行些系統上的操作，例如最經典的，就是叫他去泳池游泳時拆了梯害他溺死。

被觀眾指令要與阿婆（男）調情（直播截圖）

沒能量不給休息，觀眾指令繼續做掌上壓，最終GG （直播截圖）

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這個The Sims真人版確實用心製作，要多鏡頭即時攝影、轉換、打燈、介面控制、場面控制、收集觀眾指令、指示演員等，35人團隊還租了錄影廠搭房，一般直播主實在仿傚不來。Jerma扮作The Sims的角色也很搞鬼，也不時開玩笑地罵回玩家的無理選擇。Jerma每次都做5小時左右，因為互動又搞笑的關係觀眾反應非常熱烈，大家下次有機會也不妨參與一下。



來源：Jerma985 Twitch

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