《新·福音戰士劇場版：終》電影剛於8月登陸Amazon Prime Video全球放送，fans不斷三刷四刷無限刷，睇到肚餓最好就係…食EVA限定版「EVANGELION麵類新食感計劃」杯麵！即睇全8種款式同限定box set設計，原來3款黑白隱藏版，全香港得1個地方發售。



原來日本那邊，EVA是跟明星杯麵合作，老老豆豆，明星杯麵是很難食，好在香港是跟Cup Noodles合作。（不過明星就醒目，識出阿薰個人版本）

不過明星就醒目，識出阿薰個人版本，還有男女男三主角版

今次別注版包裝換上碇真嗣、綾波麗及明日香，還有角色大集合、EVA機體等彩色插圖，1套6款，可在一般店鋪買到！咁究竟6種各自係咩味道？（點圖放大）

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要買10個杯麵先齊到全套！

合味道x EVANGELION限量收藏杯麵禮盒

EVA的明朝體是由香港人設計的fonts，今次EVA合味道就搞了一個黑色别注版禮盒，上面印有各種警示標語好鬼型。1個box內包5杯一般款EVA特別版杯麵，仲有1杯極罕綾波麗、明日香黑白限定版，不作單售。(每套$50)

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同場加映：名古屋玩具店奇招防高達模型炒家

高達模型Gunpla近年因疫情下需求提昇而非常難買，更加可惡是有班專業炒家四出掃貨轉售圖利，名古屋市的玩具店「おもちゃのミッキー」就出手打擊炒家，方法簡單！



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