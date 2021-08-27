真骨雕Dark Kiva 開箱｜S.H.Figuarts（真骨彫製法） 幪面超人Dark Kiva 又成為新一隻爆炒的真骨，香港行貨未派、水貨在星期四晚光速升至$900大元，仍然有很多沒有預訂成功的玩家覺得值，表示擔心：「遲下一定上4位數」究竟Dark Kiva 做得有幾靚？馬上為你開箱試玩。



S.H.Figuarts（真骨彫製法） 幪面超人Dark Kiva／8,800 日圓／約高6cm（鍾世傑 攝）

三張圖快速分享 Dark Kiva開箱心得（點圖放大）

下面都有詳文介紹，但如果想快速了解Dark Kiva賣點，都可以篤圖。

Dark Kiva 看點1｜全身貴族風細節雕刻

比起主角紅渡：幪面超人Kiva／月騎的黑銀色蝙蝠style戰甲，大魔王King、同母異父兄弟太牙以及爸爸紅音也都著用過的Dark Kiva 血紅色裝甲，設計更加華麗！頭部的蝙蝠翼線條複雜，身上有大量貴族風格的雕花、寶石、尖角細節，單單「屍站」已非常有霸氣。

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S.H.Figuarts（真骨彫製法） 幪面超人Dark Kiva／8,800 日圓／約高6cm（鍾世傑 攝）

Dark Kiva 看點2｜布披風擺甫士極有型

早排真骨雕Black、超人迪加嘗試加入軟膠肌肉，卻因為QC做得不算太好，有爆皮、甩油問題，令人擔心BANDAI玩「新物料」反而會中伏。今次Dark Kiva亦有新嘗試，就是在真骨雕系列中用內藏鐵絲的披風。出來的效果絕對滿意，它超薄又輕身，加鐵絲可以屈到像迎風吹起一樣，擺甫士時非常有型，如果全隻figure本來有80分，加披風後即變90分。

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Dark Kiva最煞食是它使用了膠質布披風（鍾世傑 攝）

Dark Kiva 看點3｜可動略遜Kiva 但仍令人滿意

可動方面說不上差，只是不及Kiva好，尤其雙手有點「蟹手」，即是無法直線下垂，形成O字型，不過可以set靚動作去避開。這是皮套道具服本身存在的問題，一身重甲當然不及輕裝甲的Kiva靈活，魔王舉起隻手已經能殺人，根本不必做大動作，所以可動略遜Kiva也可接受，也令人更期待年尾的Kiva帝皇模式，兩隻一齊做暗月破！（暫時用原版Kiva頂當）

當然少不了出絕招Darkness Moon Break／暗月破的動作，披風有如被「鬥氣」吹起一樣，好有型！（鍾世傑 攝）

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總評：88分 設計：95分 造功：90分 可動性：80分

Dark Kiva細節出色，又有鐵線披風，影相一流。如果你有買開IXA及Kiva，好玩度會大大提升；比如將IXA送的紅音也頭雕裝上去，或跟Kiva合作出雙人暗月破。玩完令人更期待下一款真骨雕Kiva帝皇模式。



真骨雕ixa有Kiva親生老豆紅音也的真人頭像，就是這人類傢伙給我魔王「戴綠帽」，那有不打的道理！打！往死裡打！

打！往死裡打！（鍾世傑 攝）

其實紅音也自己也曾變身成Dark Kiva，將紅音也頭雕裝在新figure上試試，違和感真的有點大……

紅音也頭雕配Dark Kiva body（鍾世傑 攝）

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真骨雕幪面超人Black（鍾世傑 攝）

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