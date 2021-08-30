【中川翔子水著比堅尼】2000年代把御宅族文化打進藝能界，超級宅女中川翔子近期爆紅。原因便是她去江之島玩，展露出久違了的水著比堅尼。36歲的她仍保持魔鬼身材令一眾網民非常驚訝，YouTube點擊一天已破二百萬。



相隔100億年（誇張手法）的水著（中川翔子 YouTube）

中川翔子在Twitter或IG的衣著一向比較密實，很多年來都只是在上雜誌封面時才會穿性感一點。最近她去江之島玩宣傳當地的酒店，便穿上白色比堅尼展露身材，笑稱「相隔100億年的水著」。身為宅女、自稱是「陰暗角色」（陰キャ）的她初時也很害羞，不過經理人多番遊說下終脫下外套及裙子展露比堅尼。之後更去了泳池游泳，更問路人女生是否「陽光角色」（陽キャ），詢問她們現時流行的「陽光角色」自拍方法，非常搞笑。

中川翔子與她的愛貓 Pink（IG@shoko55mmts）

因為中川翔子實在很少再展露泳衣，加上她36歲仍有如此魅力身材，影片1天已破200萬點擊，2天時約280萬。影片也被網民追捧「壓倒的可愛」、「有點肉的更好看」、「神回」、「永久保存確定」。原本怕可能會被負評的中川翔子得到了肯定也非常高興，更貼上她20歲（Level 20）及36歲（Level 36）時的水著對照。

👇中川翔子36歲比堅尼超正身材 1日200萬點擊👇

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超級宅女中川翔子是位多棲藝人，工作有節目主持、女優、歌手、聲優、漫畫家等，性格率直親民。受李小龍及成龍影響非常喜歡香港及功夫片，亦會看拳擊比賽。動漫方面的知識極之豐富，也曾在JOJO於電視播放時做出舔螢幕的「紳士」級行徑，及於演唱會時做「JOJO立」導致骨折。曾任香港觀光親善大使亦來過香港多次開演唱會，更能講一定程度的廣東話。

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