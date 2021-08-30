死亡筆記／銀魂／浪客劍心 真人化電影｜每次一聽見有動漫要改篇真人電影，都好怕角色大崩壞，失去原著的味道，毀滅大家心中夢想！日本網站みんなのランキング早前，邀請用戶票選最成功的真人電影排行榜TOP 10，想不到登上第一位的真人電影，竟然被網民大讚「真人電影有了希望」！



過去好多深受歡迎的動漫，都會推出真人版電影，然而不少作品最後只換來爛尾收場及負評。因此日本網站みんなのランキング就列出歷代佳作至近期上映的121部電影作品，經427位用戶投票及評論後，得出「最成功的真人電影」TOP 10！

【NO.10：花牌情缘 結】（《花牌情緣》電影劇照）

【NO.10：花牌情缘 結】

《花牌情緣》（ちはやふる），電影版分三部曲，由綾瀨千早 飾演 廣瀨鈴、野村修平 飾演 真島太一、上白石萌音 飾演 大江奏。其中2018年上映的《花牌情緣 結》大獲日本網民票選，網民大讚：「青春光輝電影史上，一舉成名的花牌情緣，儘管是最後一章，仍然有新角色，在進入成人世界前，大學考試及競技牌賽的部分都充滿耀眼光環，令最終章變得完美，印象深刻！」

【NO.9：帝一之國】（《帝一之國》電影劇照）

【NO.9：帝一之國】

2017年上映的《帝一之國》，由永井明執導，菅田將暉 主演 赤場帝一。真人電影的演員陣容，位位都是以顏值擔當！日本網民指：「原著和演員都好完美！尤其是間宮祥太朗的冰室羅蘭與原著一樣令人印象深刻，是一部充滿帥哥的電影，所以除了追看故事劇情，都是來欣賞演員。」天啊！演員的神情做得太到位啦，根本是由漫畫裡跳出來吧！

【NO.8：阿拉丁】

雖然第八位不是日本漫改的真人電影，而是迪士尼經典作品，不過這部真人電影擁有多位日本演員配音以及唱出多首浪漫情歌，由木下晴香配音茉莉公主，中村倫也配音阿拉丁，優山寺宏一配音精靈。如果大家有聽過日文版本的主題曲 「ホール‧ニュー‧ワールド」相信就會明白當中夢幻動人的感覺，難怪會深受日本粉絲的支持！日本網民：「日版的A Whole New World真的很感人🥺。這首歌對中村倫也來說是最美的！歌太讚了！」

【NO.7：乒乓】香港演員李燦森 飾演 孔文革。（《乒乓》電影劇照）

【NO.7：乒乓】

真人電影《乒乓》屬於2002年的作品，由井浦新 飾演 月本誠、窪塚洋介 飾演 星野裕，香港演員李燦森 飾演 孔文革。當中好多乒乓賽事場面都是由演員真打，所以好多網民對這部真人電影留下深刻印象：「這是一部非常高質量的作品。作品開場的方式很好，所有的歌曲都很好聽，對角色的支持和刺激又不失衝擊力！尤其是窪塚洋介！請務必看一看。」

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現實世界中，想將二次元畫面原汁原味重現確實有好多拍攝上的困難，演員不只要演活漫畫角色之外，服飾、場景、劇本都要配合原著的世界觀，一旦做錯隨時讓忠粉崩潰！《死亡筆記》、《銀魂》等真人電影是經典中的經典，不失動漫原著的味道，更是神之改篇，絕對值得大家重看再重看！

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