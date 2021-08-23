新世紀福音戰士EVA、動漫口罩｜今年是幪面超人50週年竟然推出「年號初系列口罩」，追上抗疫穿搭的新潮流，用究極防護保護大家健康！不少香港製造口罩都先後推出動漫印花圖案，就連H-PLUS都即將推出6款《新世紀福音戰士》成人口罩，大玩EVA初號機、2號機Pattern既時尚又易襯，相當合適上班一族！動漫口罩絕對不是小孩的專利喔！

*以下就有10款動漫口罩推介，都是由香港製造，合適成人使用。立即一文睇清其規格尺寸、商戶價錢。到底每個口罩要幾錢？最平口罩邊到有得買？



👇👇10大動漫口罩推介！邊款最平？邊到有得買？【點圖放大】👇👇

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👀如果未有時間詳細了解10大動漫口罩推介，下文都精選了3個推介，希望大家注意！

《新世紀福音戰士》

規格：ASTM Level 3、BFE+ PFE+VFE > 99%

尺寸：175mm x 95mm(±3mm)

價錢：$148

口罩數量：30

每個口罩價錢：$4.9

EVA初號機Pattern款 (成人口罩30片裝) （《H-PLUS x EVANGELION》圖片）

今次H-PLUS推出的《新世紀福音戰士》口罩系列，一共6款。除了口罩圖案，筆者覺得口罩盒的包裝都十分精美，值得各位EVA迷收藏！H-PLUS網店將於8月25日中午12時開始預售，只要訂購全套6款EVA口罩，就會送出獨家限定口罩套乙套。不過門市就要十月上旬先開賣，到時購買全套6款EVA口罩更會附送限定初號機或Yurushito側孭袋乙個，數量有限，送完即止。

👇👇立即睇清《新世紀福音戰士》6款口罩、側孭袋、口罩套!【點圖放大】👇👇

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《幪面超人》

規格：ASTM Level 3、BFE+ PFE+VFE > 99%

尺寸：

175mm x 95mm，成人使用

145mm x 90 mm，中童使用

125mm x 85mm，幼童使用

價錢：$89

口罩數量：10

每個口罩價錢：$8.9

2021年是幪面超人登場50週年！SAVEWO X 別天神竟然聯合推出幪面超人50年紀念口罩，想不到第一彈就將三個年代的初始英雄集結，幪面超人1號（昭和初）、幪面超人古迦 （平成初)、幪面超人 ZERO-ONE（令和初)，推出「年號初系列」！

《幪面超人》「年號初系列」，幪面超人1號（昭和初）、幪面超人古迦 （平成初)、幪面超人 ZERO-ONE（令和初)（SAVEWO X 別天神幪面超人50年紀念口罩官網圖片）

《Pokémon》

規格：EN14683 Type IIR、BFE+ PFE+VFE > 99%

尺寸：175mm x 95mm，成人使用

價錢：$118

口罩數量：30

每個口罩價錢：$3.9

Mask Factory口罩工廠的「Medox｜Pokémon 寶可夢口罩」系列，一套24盒，設計以比卡超、伊貝、奉神犬等多個寶可夢角色倏口罩配色，再加上精靈球壓花。

Mask Factory口罩工廠的「Medox｜Pokémon 寶可夢口罩」系列(口罩工廠官網圖片)

筆者每次對自己喜歡的動漫角色周邊，都總是忍不住手！除了這些王道款式之外，尚有如《我係小忌廉》、《櫻桃小丸子》、《貓狗寵物街》的粉色Tone款式，都好合適各位女生！👆🏻👆🏻如果想進一步詳細了解其他口罩價錢，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

選購口罩時，除了款式，都要記得了解口罩的防護規格，防護級別會因應每個國家出產而有所不同，建議要先查清楚再去購買。其實BFE（細菌過濾效率）、PFE（微粒子過濾效率）以及 VFE（病毒過濾效率）都是美國材料和試驗協會（ASTM International）的濾率測試標準，看看能否過濾流感、沙士等病毒。

總括而言，美國防護級別ASTM F2100分別有3個 Level ，Level 3是最高，而BFE、PFE >98%，安全度較強！而歐洲 EN14683 跟 ASTM 類似，一樣有3個 Level ，Type IIR是最高，BFE >98%，安全度較強。因此大家可以優先選擇 BFE、PFE、VFE 高於 98% 的口罩！ 挑選貼士 規格解構

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同場加映：充滿電先拔電線定插頭？充電線可綑？專家拆解手機充電13大迷思



👇👇手機充滿可以長插充電？13大手機充電迷思【點圖放大】👇👇

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同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯



4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

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