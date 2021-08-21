過去幾年，動漫作品蔚為風潮，無論是 JUMP三本柱、鬼滅之刃或咒術迴戰，同樣深受大朋友與小朋友的喜愛，更不用說迪士尼這些年創造的卡通神話，已經為人們心中堆砌出一座又一座夢想的城堡。在科幻的世界中，我們能盡情享受奇幻世界所帶來的激情與幻想，不過與此同時，也有不少人追求「看了就會哭」的感性作品，希望能透過這些作品為自己的人生帶來「深層」的衝擊，為充滿壓力的生活做一場心靈保養。本週就為各位帶來「五部」催淚的動畫作品，或許可能成為你抒發情緒時的補番作品名單喔！



1.【再見螢火蟲】

對70，80後來說，《再見螢火蟲》是一部非常經典且充滿悲傷氛圍的故事。1988 年由吉卜力工作室的高畑勳老師執導改編成動畫電影，取材自日本小說家野坂昭如的半自傳小說，劇情主要是敘述，二次世界大戰結束後，因戰火而流離失所的兩兄妹，在亂世中拼命活下去的故事，並以倒敘的方式開始描述先前少年與他妹妹在躲避神戶大空襲時，所面臨的種種一切。本作之中，觀眾們將目睹少年清太與妹妹節子一生的過往，以及他們因何而死的悲哀。

美國影評人羅傑·艾伯特曾評價本作為「最具情緒渲染力、令人反思的電影之一」，並且在發行後數年間得到的國際數項動畫大獎，並多次被評選為「前十大最令人心情沉重電影之一」。觀眾的淚水不僅是為了兄妹兩人坎坷命運而感傷，更多的，是面對現實的無力感、悔恨與無知。故事的共鳴感非常強烈，觀看故事之中的生死離別情節，彷彿在探究每個人心中最深層的傷疤，更別論許多大人朋友在觀看本作當下，回憶起多少戰後所深埋在心中的陰影。《螢火蟲之墓》背後所深藏寓意極為玩味，在不同時期觀看這部作品總能帶出不同的啟發與感想，是不容錯過的佳作，也期待各位朋友親身感受本作帶給世界的力量。

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