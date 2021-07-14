一年一度的暑假又登場啦！不過今年因為受疫情影響，學生們在這個春夏之際肯定都受了相當大的影響。學校的課程和許多計畫紛紛延宕或轉為居家，起初也許會覺得在家耍廢挺開心的，但日子久了，難免還是會想起學校那些可惡又有趣的朋友吧？甚至是自己暗戀已久的對象。這些寶貴的青春校園時光，往往都是我們未來能一再回味的回憶，不論那是荒謬的、心動的、快樂的，還是悲傷的。儘管短時間內沒辦法跟大家相聚，不過本週小編盤點了「校園動畫 TOP5」，就帶大家在這艱難的時刻，一起重溫校園的青春感動吧！



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