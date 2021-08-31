Switch最好玩獨佔遊戲｜要數各平台獨佔遊戲，Switch的陣容實在是「無得輸」。瑪利奧、薩爾達、Pokemon、卡比、火紋等個個IP膾炙人口。最近有外媒就嚴選出Switch平台20款最佳獨佔作品。



外媒Gamespot嚴選出20款Switch最佳獨佔遊戲，當中包括了多款Mario及Zelda等作品。也包含了三款小工作室製作但遊戲性高的獨立遊戲。一起來看看海外的推薦，睇睇你有沒有玩漏（「獨佔」只是指家用機平台的獨佔，部份遊戲如《Into the Breach》、將來《Monster Hunter Rise》會有PC版的也會包含）。

Switch 太多佳作，當中大半都是獨佔，要買機才玩到（Nintendo）

名單也包括了獨立遊戲，但香港要轉eShop 美/日地區才買到（日本eShop圖片）

👇外媒嚴選20大 Switch最好玩獨佔遊戲（點圖觀看）👇

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來源：Gamespot

以上的名單不知各位認不認同？筆者就覺得大部份都列得很好，但還是缺少一些遊戲。例如《Xenoblade 2》、《Splatoon 2》、《Zelda無雙 災厄啟示錄》等都是Switch只此一家又優秀之作。未來更有《真·女神轉生V》相當令人期待。



外媒名單沒有 Splatoon 2 令人意外（nintendo）

👇嚴選 Switch 25 款必玩遊戲 2021（點圖觀看）👇

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