【MHRise／魔物獵人崛起／Monster Hunter Rise】MHRise的更新因為大部份報酬只是動作、手勢及貼圖，被笑稱「貼圖獵人」已一段時間。近日公布豪鬼合作令人稍為醒神，不過也同時公開未來RoadMap，連香港及日本玩家也陷入絕望狀態。



Roadmap沒新魔物，忍耐力高的日本玩家也頂不住（yaraon blog）

MHRise近期推出聯乘《Street Fighter》的合作，玩家可打活動任務收集素材，製作外觀裝備來變成豪鬼，除了波動拳還有旋風腳的動作。不過新片同時也公開了未來更新的新RoadMap，就是秋季只有兩個CAPCOM合作追加內容。因為「秋」季如果是跟隨北美，能由9月一直包含至12月，這令到獵人「期待有新魔物」的最後一根稻草也失失去了，長期沒感興趣的內容，就連熱度持久的日本玩家也陷入了絕望狀態。

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一早已計劃留力做 MHRise G？早前爆料傳聞更可信

其實早於數月前，外國Data Mining的專家Asterisk Ampersand便自稱有解拆了Capcom被駭的流出資料。有出過數條Tweet說明2019年時已經計劃有Rise G，預定2022年推出。而MHR（無印）途中亦曾因為MHW的大熱，而增加了一年的開發時間，因為作品一開始還是舊式的分隔地區版圖，參考MHW才大改成無縫版圖。

（Twitter@AsteriskAmpers1）

他更爆料說Rise G在2019年時的計劃，是包括20至30頭追加魔物、5個追加場地、可（給新玩家）略過整個Rise的設定。還有來自西方的妖怪、新的鐵蟲絲技及技能切換元素。而且有說原本預定2021年Q4開發完成，然後在2022年Q1在Switch及PC平台推出。不過因為 Asterisk 發佈 Tweet 的日期是4月1日愚人節，當時玩家只當作開玩笑並沒有相信。但現在回頭看來，Capcom真的像留力來出 MHRise G，此項傳聞越加可信。

（Twitter@AsteriskAmpers1）

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