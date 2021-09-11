NIKE Dunk Hi 波鞋扭蛋｜記者對193郭嘉俊網上徵鞋事件沒意見，只知這套藤原浩也親自推介的NIKE Dunk Hi 波鞋扭蛋，fragment design隱藏版在Yahoo日拍價格已升值7倍，193這位Sneakerhead一定想要！



上個月Error成員193在自己IG出圖徵求爆炒神鞋 Travis Scott x Fragment x Jordan 1，被網上寫手「家明」狙擊，利申真係唔認為徵鞋有任何問題。其實連美國NBA球星也會在網上求鞋，真正的Sneakerhead就會明這指控只是少見多怪。不過記者也抽抽193水，改圖扮他徵求US 0 迷你 size NIKE Dunk Hi 波鞋扭蛋。(笑)

（設計圖片）

193不知買了Travis Scott x Fragment x Jordan 1未，總之不要錯過這套藤原浩親手在IG拿著宣傳的NIKE Dunk Hi 波鞋扭蛋，他手上的正是fragment design 隱藏版Dunk Hi，扭蛋版炒價升幅比真鞋更勁。

fujiwarahiroshi IG截圖

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這套小玩意名為「NIKE DUNK HIGH Miniture collection」，是由BANDAI開發，只限在日本gashapon online 網上扭蛋平台發售，玩家可像打機10抽一樣在裝上即抽即開，實體玩具及後就會送到府上，所以想買就必須要有日本地址及日本信用卡。

fujiwarahiroshi IG截圖

（點圖放大）

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Yahoo! 日拍鞋未到價已炒

這輯扭蛋已經售罄，不過真正實體其實仍未寄到買家手上，不過因為網上抽選時已經會知道款式，所以仍有人先在日本Yahoo！拍賣開po叫價轉售，隱藏版fragment design全黑配色標價5980日圓（HKD $420），比原價800日圓高出7倍幾！另外其他款式都叫價3980日圓（HKD $280），有fragment一般色、Michgan、Kentucky等炒鞋配色，專為球鞋收藏家而設，所以記者才會說193郭嘉俊一定想要。

同場加映：Chino Lam 哥J拉 紅版搪膠咬爆海鮮坊！

哥J拉 紅版搪膠

另外，山系潮鋪432Hz 銅鑼灣店將於9月11日限定發售香港設計師Chino Lam 創作的 RED.GODJRA 紅色哥J拉搪膠，是同款恐龍膠的第2隻配色，背上鰓旗及雙眼帶紅色，看似即將發射死光。而手中的小配件就由日系的JR火車變了香港仔海鮮坊。「紅·哥 J 拉 / RED.GODJRA By CHINO LAM」全球限量 100 枚上架$1,380

是次發售活動抽籤參加者上限為 300 人，於432Hz 銅鑼灣店進行，每人只限登記參加 1 次，工作人員將於當日 12:00 派發抽籤卡號，結果會在432Hz官方 Instagram 及 Facebook 專頁公布，成功抽中的買家可在9月11／12日前去432Hz 銅鑼灣店購買。