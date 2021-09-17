NIKE SB x 獨角獸高達 HGUC 模型即將開訂｜繼NIKE SB x 獨角獸高達 QMSV Unicorn Gundam 限定 figure曝光後，整個聯乘計劃的另一款商品又突擊公開！它們就是兩盒NIKE SB 圖案印花版 HG 1/144 獨角獸高達、報喪女妖模型！兩部高達全身「拉花」都換成NIKE SB 品牌圖案，包裝盒都有大關刀logo，型到好似買波鞋一樣。



NIKE SB 的SB 其中是代表Skate Board，板仔風格可當成廉價版Supreme風格street fashion系列，雖然不知滑板跟高達有何關係，總之就吸引。兩款模型的模具零件跟一般版相當不變，但就會換上NIKE SB品牌相關的機身貼紙，而包裝盒就會模擬NIKE SB波鞋盒，上面有大關刀logo超型。

HG Unicorn Gundam Ver.NIKE SB 模型圖輯

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HG Unicorn Gundam 02 Banshee Ver.NIKE SB 模型圖輯

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兩款模型2022年1月派送，在日本為抽選商品，以防炒家搶貨。但香港BANDAI就照樣要玩家玩鬥快F5電競賽，2021年9月24日下午15:00開始在Premium BANDAI 網店開訂（定價 各$160.00），雖說訂購期至12月19日，但其中應該3分鐘就會斷貨，想買就一定要校定響鐘，同大量BOT鬥搶。

早在2021年初，網上就發現一對設計極具心思的Nike SB 系列Rx-0 Unicorn 獨角獸、02 Banshee 報喪女妖 為主題的Nike SB Dunk High Pro 板鞋，傳聞是為慶祝 Gundam Unicorn 發行十五週年而設。比起一般所謂角色聯乘鞋只是改改色加點logo，這兩足球鞋的「關刀」logo模擬了獨角獸的「裂甲」設計，可以拆走再變型換裝，跟足原作style。一直以來，網民都不確定兩對波鞋是fan made還是廠方流出的鞋辦。如今大家都知道，這合作計畫是真有其事。

【白 x 紅】RX-0 獨角獸高達 Nike Dunk High

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【黑 x 金】RX-0 2號機報喪女妖 Nike Dunk High

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波鞋冇聲氣．QMSV Unicorn Gundam Ver.NIKE SB 高達率先現身

各地媒體均表示這兩雙波鞋將於Gundam的官網開訂，但一直沒新消息。直至近日，日本gundam info 網頁就公開了兩隻穿上同款NIKE Dunk High Pro 波鞋的「QMSV Unicorn Gundam Ver.NIKE SB」模型：獨角獸、報喪女妖SD模型均穿上流傳已夠的Nike x Unicorn波鞋，身上水貼紙重現了NIKE SD、Dunk High等logo，完成度十足。兩款模型將於2021年內接受預定，2022年發售（日本以外地區限定）。

（點圖放大）

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QMSV Unicorn Gundam Ver.NIKE SB spec

定價：799RMB

預訂開始日：2021年9月

發貨日：2022年1月

款式：20cm高完成品，非模型不用砌。



同場加映：明禎玩高達．男人唔明白都冇所謂，睇圖吧（點圖放大）

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原文連結：林明禎玩高達 小蠻腰超搶眼 大馬女神騷身材10個Cosplay造型

同場加映：193實想要｜NIKE fragment Dunk Hi波鞋扭蛋

日本裏原宿教父藤原浩在IG親自推介NIKE Dunk Hi 波鞋扭蛋，fragment design隱藏版在Yahoo日拍最高已升值7倍，Error 193作為Sneakerhead，相信一定想徵返套！



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原文：193實想要｜NIKE fragment Dunk Hi波鞋扭蛋 潮鋪432Hz哥J拉搪膠

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