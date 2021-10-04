一個大公司出來斷然否認整個報告是很罕見的，但這正是任天堂所做的--這個日本企業實體發布了一份新聞稿，堅持認為彭博社似乎揭示了任天堂正在推動開發者為即將推出但可能被取消的「Switch Pro」掌機制作4K分辨率的遊戲，這完全是錯誤的。



任天堂寫道，該報告「錯誤地聲稱任天堂正在提供工具，以推動支持4K的任天堂交換機的遊戲開發」，並堅持認為這「不是真的」。另外，它說，除了本周將推出的稍加改進的OLED型號外，它沒有任何新的任天堂交換機的計劃。

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雖然總是有一種可能性，即技術上允許彭博社的報告中的大部分（如果不是全部）是正確的--例如，有一個4K Switch開發工具包，而且任天堂確實推動開發者建立4K內容，而任天堂只是不再推動了--任天堂正試圖說整個報告不是真的。

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彭博社似乎堅持其報告，這並不令人驚訝。它來自受人尊敬的遊戲/技術行業的記者，他們在過去有非常好的消息來源，這個報告也不例外：它引用了11個不同遊戲公司的匿名員工，都說他們有一個4K Switch開發工具包。在任天堂的推文之後，該出版物只是額外增加了一行關於任天堂的否認。

所以，你是相信任天堂，還是相信11個不同遊戲公司的匿名員工？

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