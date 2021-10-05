Switch OLED即將推出，我們編輯部早前都有上去任天堂辦公室進行試玩了兩小時。不過外國的YouTuber就更厲害，一星期前已經取得實機試玩，並在近日作了Final Thoughts詳細報告。



Kevin Kenson 已經拿到 Switch OLED 玩了一星期，令人羨慕（YouTube@Kevin Kenson）

外國YouTuber Kevin Kenson早於9月28日已經取得Switch OLED開箱，他進行了20個遊戲的對比、戶外測試、配件測試、電池壽命測試等等，玩了一周後近日便來個總結。以下就整理他提出過的10個Switch OLED重點。

【01】一致讚好的螢幕

Kevin說螢幕是個直接的升級，尺寸上雖然多了0.8吋看似沒有大分別，但如果一對照舊機的話其實頗明顯。OLED版的黑位也比舊機更結實優秀，在不使用Auto Brightness時，亮度也能比舊機更高。

【02】戶外折射問題

關於戶外太陽折射時遊玩的情況，Kevin說OLED版是有稍微比舊版看得清楚一點，不過也並非去到很清楚的程度，畢竟日照下大部份螢幕都會很難看。

圖文速睇 👇Switch OLED 一星期玩後感（點圖觀看）👇

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【03.1】OLED燒屏問題

更換成OLED，不少準買家最大的憂慮便是燒屏（燒印／Burn-in）問題。Kevin提到Switch本身都有「Screen Burn-in Reduction」，5分鐘沒操作便會自動調暗。Kevin說雖然沒有實行嚴格的燒屏測試，但一般來說大家對燒屏是過份憂慮，因為一般正常遊戲畫面是不斷變動，較難出現同一畫面維持很久的情況。

【03.2】玩Retro Game要注意

不過Kevin也提出了有種情況仍是要小心的，便是長期只玩同一款遊戲的人，要小心其遊戲介面可能會固定很久。尤其是遊玩一些Retro Game懷舊遊戲時，四周有固定邊框的話更要注意不要一直打十多小時。

【04】新舊機音質對比

Kevin亦有對比新舊兩機在喇叭音效方面的表現，他在兩機都開啟了《大亂鬥Smash Bros》的音樂播放模式及來回測試，結果是OLED版是有更響亮及更清晰，不過也並非驚天動地的改進。

【05】貼身配件要注意

Kevin也滿意機背支架能自由調節傾斜幅度的改進，雖然此模式並非時常使用，但像他有時要拍片便很方便，而且支架使用的材質比舊版也更堅固耐用。Kevin亦提到因為OLED Switch機身是稍稍比較闊了，所以一些很貼機身的周邊可能會變得很緊，甚至難以使用。

【06】Lag機的一樣Lag

因為OLED版的機能並沒有改變，所以舊版遊玩有Lag的遊戲仍然會Lag，例如《Zelda無雙：災厄啟示錄》

【07】更長電池壽命

比較令人意外的是，Kevin表示OLED版的電池壽命在某個情況下有比舊版長一點點。任天堂有表示新舊兩機的遊玩時間是同樣的4至7小時，Kevin說雖然大致上是一樣，但他測試如果兩機都把Auto Brightness關掉並調至最大亮度時，同樣遊玩《Zelda 曠野之息》時OLED版有比舊版持久約40分鐘。

【08】USB外置LAN比較

也有不少人問Kevin OLED版底座所提供的LAN插口，在連線質素上與額外售賣的USB轉接LAN插口有沒有分別。Kevin經來回測試後表示是沒有分別的。

【09】Pixel密度問題

較早前Kevin也有提到由6.2吋提升至7吋，但使用同一解像度1280x720時被人擔心的Pixel Density降低問題（由236.87 PPI降至209.80 PPI）。他說其實並沒有感覺到有分別，兩部機都看起來很銳利，只感到螢幕大了的優勢。

【10】應否買機總結

Kevin最後也回答了兩個問題總結。「如果未有機，應考慮舊版Switch還是OLED Switch？」以及「如果已經有舊版Switch，應否升級至新機？」。Kevin回應說如果未有機，是很值得買Switch OLED。貴$50（美元）的各項小升級是物有所值的。至於如果已有舊版Switch，Kevin就表示視乎舊機的使用情況，可能就不太值得，畢竟玩同一款遊戲的表現都是一樣。除非你有多餘的錢，想要最好的Switch。

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