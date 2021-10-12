Back 4 Blood 攻略 新手快速上手5大心得 好用卡牌/槍械推薦｜B4B

【Back 4 Blood／B4B／喋血復仇／PS4／PS5／PC】經過這麼多年仍然人氣不減的打喪屍射擊遊戲《Left 4 Dead》團隊成員開發的系列精神續作《Back 4 Blood》喋血復仇已正式推出，相信打喪屍Fans或合作遊戲愛好者已搵齊朋友開Game，以下為遊戲快速上手新手攻略。



和L4D感覺完全不同 並非爽Game需要緊密合作

L4D以爽快打喪屍為主，但來到Back 4 Blood就稍有改變路線，雖然仍有喪屍潮等，但是遊戲有一些設計令你基本上無法單人過關，例如高個子會「打側身」將弱點藏起來接近玩家，被追的玩家自己很難正面打倒他，要靠隊友在側面射弱點打倒他。另外遊戲也有很多全體強化卡牌，4個人各自貢獻、提升團隊強度才更易過關。

按圖放大Back 4 Blood B4B喋血復仇快速上手心得：

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注意單人模式無法解鎖線上內容

要提提今集Back 4 Blood雖然有單人模式，但是單人模式中無法獲得任何補給點、也無法解鎖任何線上內容，想賺補給點解卡牌就只能玩連線模式。個人覺得是個不太好的計設，雖然說是鼓勵連線遊戲，但是也有不少玩家（包括記者）喜歡先在單人模式中熟習一下遊戲和關卡內容才連線遊玩。

想先自己升一下等才連線玩都不行，實在不太友善

Back 4 Blood B4B喋血復仇快速上手心得：

1. 不一定高星的槍更好

雖然一般來說武器是越高星越強，但也要視乎槍械本身的基礎性能和附帶的配件，有時可能一把武器較高星，但因為本身性能不突出又自帶一些不合適的配件，未必比你現時在用的武器更強。例如8星的M1911和5星的貝雷塔M9爆裂者，記者個人會傾向使用後者。



2. 先玩一次新兵難度熟習關卡

雖然新兵（Easy）難度獲得的補給點較少感覺很蝕，但是一來玩家需要熟習本作的卡牌和槍械如何運作，而更重要的本作的尋路系統和任務指示非常廢（可視同沒有），很容易迷路/找不到目標；在老兵難度下還要邊打喪屍邊找路就未免太辛苦。



3. 優先購買團隊強化卡牌

團隊強化卡牌的效果非常強力，而且會對所有成員生效，想推進度過版盡量儲團隊強方是好選擇。可以將錢丟到地上交給隊友夾錢買卡，均分一下財富每人買一張團隊卡，往往會比帶著一千圓出門但買少一張團隊強化好多得。



4. 盡量留400元出門口、不要買槍

在老兵難度下急救站只得1個免費充能，之後就要400元才能用一次。因此要盡量留400元在身上，以免有救急站用不到。另外是每關開始也可買槍，不過槍算是很容易撿到，上鎖房門後也往往有高星槍可撿，錢與其買槍通常買工具包開門更好。當然如果一直撿不到好槍還是要買



5. 善用ping（手掣是L1）

可標示一些重要物品如槍械、急救站、卡牌盒給隊友；也可用來標示下個地區/安全屋位置給迷路的隊友。



好用槍械、卡牌推薦

主武器：

M249：彈閘大，瞄準射擊準度高，有槍管後就連腰射都有不錯的準度

AA12：全自動散彈槍，威力和殲滅力驚人，但是子彈消耗也很快，需要配合彈藥袋等卡片使用，或隊友多多給子彈

M16: 3發連射的突擊步槍，在火力和操控性之間十分平衡

Vector：射速高且操控度極好，就算沒有任何配件只要輕輕壓槍就可定點射擊，再射中弱點的話就能在短時間打出極大傷害；不過彈藥效率不算高，需要配合子彈袋等卡牌或隊友給彈



副武器：

沙漠之鷹：火力超強，普通喪屍一槍死，爆炸者打弱點也是一兩槍就能收掉。

貝雷塔M9爆裂者：3發Burst shot的手槍，可按實R2自動連射。3發爆裂的傷害非常不錯，瞄準射的準確度更是極高，往往可以3槍都爆頭，非常好用的一支手槍。



好用卡牌：

卡牌系統尚有待深入研究，暫時感覺所有加生命、加彈藥量和能治療外傷的卡牌都是好用，即以續戰力為先。如很早就能解鎖的「綜合訓練」及「優越心肺力」就相當不錯。另外輔武器無限彈藥的彈藥儲藏也是實用。



弱點傷害+20%的「災變者殺手」可以讓玩家更快擊殺強敵，快點打倒一個高個子往往就可幫全隊省下幾十血，可說是必帶卡牌之一。



「掙脫」可以不靠隊友自己脫離束縛，是所有玩家都要帶的卡，不過需要一定進度才能解鎖。



另外也許是個人喜好感覺能加錢的牌都不錯，錢可說是關卡中最重要的資源，尤其能看到銅幣堆的卡牌「拾荒者」是非常強力。



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