《機戰30》攻略｜掛機賺刷錢刷MxP｜隱藏機超级建造猛虎+阿爾比昂零式取得法｜20部隱藏機體／招式，包括高達、重戰機、勇者警察及鐵甲萬能俠系列取得方法，以及掛機一晚自動刷錢刷MxP方法，馬上跟大家整理一下！



自動掛機刷錢的重要機體：《銀河機擊隊》Rose Three

▼放置Play一晚刷錢刷MxP／詳細設置方法公開▼

《機戰30》追加自動戰鬥系統，有網民發現可以利用「自動防範」令機體自動逃避敵人，以及移動可賺MxP、金錢和PP的特性，加在一起用「AUTO」自動戰鬥自動掛機賺錢。

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《機戰30》大量隱藏機招式取得法

《機戰30》有大量隱藏機，部份本來就會入隊的角色／機體，只要達到指定條件，就能提早入隊、及早升技，有助更完美爆機：

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追加隱藏機／角色：《SSSS Gridman》茜、電光超人追加新招！

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同場睇：機戰30攻略｜開全Auto教學／快捷鍵／升級分配 7大心得更快爆機

《機戰30》介面令人有煥然一新的感覺，即時送上試玩後的7個簡單心得分享，希望可以方便大家更快打爆機。（本文操作以Switch的按鍵排位為準）



（部份情報未能100%證實，本文將不斷更新）

情報來源：微博:NEO·QSW速攻组 疾风之翼

同場睇：機戰30｜高達鐵血的孤兒+機戰OG 7部新DLC機體公開

《超級機器人大戰30》公開多部DLC下載限定作品，究竟買那個版才可以用《鐵血的孤兒》等DLC作品機體？



《機戰30》DLC2限定機體《高達鐵血的孤兒》巴巴托司狼式／高達古辛重鍛型

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想睇更多DLC機體，可點擊收看：機戰30｜高達鐵血的孤兒+機戰OG 7部新DLC機體 取得法公開