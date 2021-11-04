由開發過《Pokémon GO》的公司 Niantic，所製作改編自知名小說「哈利波特」的遊戲《哈利波特：巫師聯盟》，官方宣布遊戲將自 2022 年 1 月 31 日結束營運，並在今年 12 月 6 日從 App Store、Google Play 及 Galaxy Store 平台下架，玩家屆時若將遊戲刪除，便無法重新下載遊戲。



《哈利波特：巫師聯盟》是一款結合 AR 遊戲模式，讓玩家體驗截然不同的魔法世界，剛在 2019 年 6 月上市時，紅極一時並曾衝上下載量冠軍，只是玩法與遊戲內容無法吸引玩家久留，且上市半年後就碰到了疫情肆虐，對於 AR 遊戲來說非常吃虧，其營收一落千丈，無奈只好就此打住。

+ 6

官方表示在遊戲下架前，仍會推出原有的特別活動，並會增加指定任務的獎勵，讓玩家能夠充分的使用完手中的遊戲貨幣，若仍有剩餘，可以在 2022 年 1 月 31 日前向官方申請退款，雖然這款遊戲已然過氣，但仍有些許玩家憑著對哈利波特的熱愛堅持著，希望能在最後的時間好好享受這段旅程，然後去玩《哈利波特：魔法覺醒》吧？

相關圖輯：2021年10大必玩手遊盤點 另一手遊《哈利波特：魔法覺醒》就成為熱門新作▼▼▼

+ 28

延伸閱讀：

延伸《王者榮耀》宇宙，拓展榮光！全新動作手遊《代號：破曉》、RPG 新作《王者榮耀‧世界》齊放送！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】