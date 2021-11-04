【天堂W / 攻略 / 手遊 / 手機遊戲 / Android / iOS】11月最重點的手機遊戲、官方宣稱是系列最後一作的《天堂W》已經全球同步開服，以下為遊戲新手攻略。



初代天堂世界觀 類黑色沙漠M玩法

《天堂W》的基本世界觀和地圖均為初代天堂設定，玩家進入遊戲即可看到說話之島、風木、古魯丁、妖精森林等地區，是老玩家們十分熟悉的亞丁大陸。

至於玩法和戰鬥方面基本上可理解為黑沙M，都是大地圖可自動戰鬥和掛機；但也保留了天堂的地下城模式，以及通用魔法、命中迴避爆擊、裝備強化等設定；另外最重要的系列代名詞的變身系統當然也有保留，《天堂M》中的魔法木偶也一併繼承。

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老實說遊戲畫面是相當不錯，以現代水準重現了初代天堂的感覺

遊戲的教學關引導做得相當不錯，各種玩家需要知道的自動設定如技能、藥水等都會直接演示，加上有明確的主線任務（不像當年早期的初代天堂可能不少人創完角後都不知道要做什），早期十分輕鬆只要一直跟主線打就可以了。

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綠水！！對初代天堂的新手來說到能確保買綠水的收入也要點功夫，天堂W就能隨便買

遊戲引用了初代天堂起始的4個經典職業：皇族、騎士、法師和妖精；職業定位與特色和初代天堂相差無幾，不過就不用再在創角色時分配點數，而是改為升等時獲得獎勵點數供分配（可用遊戲內道具重點）。要說壞處大概就是沒什麼新意，好處就是終於每個職業一開始都有魔法和技能玩了，想當年最早期的天堂，騎士基本上是沒有任何魔法或技能可用，只能一直平砍砍到50級...

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更多《天堂W》職業介紹及選擇建議：

+ 1

皇族：自身戰鬥能力比其他職業稍弱，不過是唯一可以創立血盟（公會）的職業。雖然只能使用最基本的法師魔法，但就有專用的王族魔法，主要都是輔助血盟成員的技能。



騎士：典型的近戰職業，兼具坦克和近戰物理輸出能力。由於變身能提高攻擊速度和攻擊力，配合高階的變身可以打出非常高的單體輸出。



妖精：靈活度最高的職業，可使用弓作遠程輸出，也可以玩近戰。特徵是有妖精專用的風、水、火、土四種元素魔法，選擇不同元素能讓妖精有不同的玩法及育成方向。同時妖精也可以使用一定程度的法師魔法（按初代設定是1~6級的法師魔法）。



法師：火力最強的職業，能夠使用所有等級的法師魔法，擁有強大的範圍攻擊能力。但是極為依賴MP，沒有MP打不出法術時就會變得很無力。



至於職業如何選擇，如果你的志向是想開公會自己做會長的話就只能選皇族了；一般玩家（尤其對無課/微課而言）比較建議選妖精；因為遠距離攻擊是很大的優勢，也不怕開服早期人多搶不到怪（人多起來時近戰真的有機會怪都摸不到）。

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至於妖精的屬性如何選擇，早期建議先選風屬性，增加命中和遠程攻擊力；到等級和裝備升上去之後才換成其他屬性（據官方影片，魔法屬性是可以之後更換，不過可能需要特定道具）。

法師也不是不可以選，只是因為法師極度依賴MP，在掛機方面不如妖精方便；如果你是以手操為主，或者掛機時也會隨時留意進度的玩家，也是完全可以選擇法師開始。最後騎士因為是比較吃裝備和變身的職業，建議對此（課金壓力）有充足的心理準備才選。

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課金方面，目前有變身（也就是常說的紅變、紫變等）和魔法木偶的抽卡等；另外也有禮包和通行証等。按照《天堂M》的前例，本作的課金位肯定是無底深潭；甚至很有可能即使每個月課一兩萬港幣來玩，也只能換得個普普通通的戰力。因此除非真的很有錢，不然不建議在這遊戲上花費太多。

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微課的話買買每日簽到箱子就好，變身/人偶抽到什麼就用什麼，送的武器魔法捲軸等也是十分實用。

最後提提初次開啟遊戲時可選擇地區（之後也可更改地區），而遊戲是登入帳號後才自由選擇伺服器；官方應是按地區劃分了幾個Data Center，如香港、台灣和日本都歸於亞服，所以選哪個都好只要和朋友選同一個服就可一起玩。

不同地區也可能有課金和客戶服務相關的不同（例如課金上有問題時就只能找所選地區的客服之類的）。登入方面可以創立NC帳號，也可直接用App Store帳號或Facebook、Twitter等帳號登入。

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