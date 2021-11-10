【Netflix / 海賊王 / One Piece / 真人版】Netflix近一兩年積極推動自家製作的動漫真人化作品，繼早前的《星際牛仔》，最近又有人氣長青少年漫畫《海賊王》One Piece（台譯《航海王》）的真人化劇集，並在最近公開了草帽一行人5位主要角色的選角。



路飛變印第安人 網民：慘遭Netflix化

今次真人版《海賊王》One Piece將於Netflix獨家播放，由原作者尾田榮一郎擔任執行製作人，Marty Adelstein所帶領的Tomorrow Studios製作，Matt Owens負責劇本，第一季預定全10集。

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Netflix官方公布真人版《海賊王》演員陣容圖片：

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選角公開後在網上引起熱烈討論，不過主要反應均是麻麻以至負評；因為今次Netflix又「毫無懸念」地採用和原角色不同膚色的演員來出演，質疑又是受西方近年的「政治正確」、「BLM」等風氣影響，不理作品本身內容及特色硬要用不同膚色演員。

至於Emily Rudd雖然長相出眾是正妹，惟身材卻是一般，有網民認為要演擁有傲人上圍的娜美也是不太配合。不過評價也不是一面倒負評，大部份網民均對烏索普的選角Jacob Romero Gibson予以肯定。

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Netflix版選角不濟？看記者精選香港版海賊王卡士：

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Netflix真人版《海賊王》卡士：

莫奇·D·路飛：伊納基·戈多伊（Inaki Godoy）

娜美：艾蜜莉·拉德（Emily Rudd）

羅洛亞·卓洛：新田真劍佑

文斯莫克·山治：Taz Skylar

烏索普：Jacob Romero Gibson



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Inaki Godoy在推特上傳了5位主要演員的自拍自我介紹影片，老實說影片比官方照來得自然。

I WILL BE THE PIRATE KING !!! @onepiecenetflix pic.twitter.com/UvWXqiCvMC — Iñaki Godoy (@InakiGodoy) November 9, 2021

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