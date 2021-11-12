《怪物彈珠》x 《通靈王》合作活動｜XFLAG 手機大作《怪物彈珠》最新公布了震撼合作計劃，動畫《通靈王》的人氣角色將會化身彈珠跳入遊戲世界，主角「麻倉葉」﹑「道蓮」等更有獸神化給玩家使用，重點是這次是《怪物彈珠》首次和《通靈王》合作，玩家們一定不能錯過活動內容。



《通靈王》合作活動的人氣角色，將會以期間限定方式登場，包括「麻倉葉」、「轟隆轟隆」、「道蓮」、「法斯特八世」、「梅宮龍之介」，玩家都要在期間限定的轉蛋中抽出來，而「麻倉葉」、「轟隆轟隆」、「道蓮」三名主要角色可以進行獸神化。「麻倉葉」的未婚妻—「恐山安娜」則是「通靈王 合作活動新手禮包」的 限定角色。

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👇👇《怪物彈珠》x《通靈王》登埸角色👇👇

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分享活動！

《怪物彈珠》x《通靈王》合作將在 11 月 14 日 12：00 至 12 月 2 日 11：59 舉行，而玩家可以在 11 日 21：00 至 17 日 21：00 期間，公開分享怪物彈珠官方粉絲頁的「《怪物彈珠》×《通靈王》合作活動紀念分享活動」貼文到個人頁面，根據合計分享次數再領追加獎勵：

【分享活動獎勵】

・分享次數達500次 → 贈送「帕窩塔斯S、史碧塔斯S、希特波塔斯S」各10個

・分享次數達1000次 → 加碼贈送「體力罐」1個

・分享次數達1500次 → 加碼贈送「獸龍玉」1個

・分享次數達2000次 → 加碼贈送「增增餅」1個



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合作活動冒險期間限定登場！

活動除了限定轉蛋外，也將會推出 6 個期間限定活動冒險關卡，初次過關可獲得寶珠 5 個，以及有機會跌落對應關卡的 Boss 角色（進化前），包括「瑞瑟格・戴佐」﹑「馬爾科」﹑「席巴」﹑「梅登・聖女貞德」﹑「道圓」，以及在超究極難度的合作活動冒險登埸的「麻倉幹久」。

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