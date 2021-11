【Marvel / MCU / 漫畫 / 排行榜】 MCU Marvel Cinematic Universe第四期陸續上演,相信戲迷們都很關心繼打敗上一期的大魔頭「滅霸」Thanos後下一個大反派會是誰。若參照Marvel原作漫畫,其實滅霸根本一點都不強,戰鬥能力比滅霸更強的角色俯拾皆是,以下就為大家介紹Marvel漫畫最強角色排行Top 10。



強度跨越宇宙維度次元 能力差距極誇張

在介紹強度之前稍為簡單講解一下Marvel漫畫的多元宇宙設定:現今存在的宇宙、地球和英雄Marvel們僅是多元宇宙(Multiverse)的一部份,除了地球之外還有其他的平行宇宙。

多元宇宙(Multiverse)

而就如一個宇宙內會有星球、行星的起滅,在Marvel漫畫中,多元宇宙本身都會有起滅輪迴:多元宇宙自身有其壽命,整個多元宇宙會死去,然後重生成為新的多元宇宙。現今《復仇者》、《神奇四俠》等英雄存在的宇宙已經是第7代的多元宇宙了。

Marvel原作漫畫最強角色排行Top10

Marvel漫畫中有一些神祇,其存在本來就是多元宇宙攝理的一部份;或者一些極其強大的存在,可撐過多元宇宙的毀滅和重生在新宇宙續存;這些存在的強大可想而知,並非我們熟知的美國隊長、黑寡婦等人類英雄可比擬。而Thanos雖然是身體質素遠強於人類的泰坦神族,但要和超越宇宙維度的存在相比仍然差距甚遠。

Marvel原作漫畫最強角色排行Top10:

【10位】奧丁(Odin)

北歐神話中的主神、眾神之父。在1962年的《Journey into Mystery》第85期中首次登場,雷神相關作品的主要角色。奧丁作為Asgard的主神,擁有遠超所有聖域界人的力氣、耐力、防禦力和再生能力。他也能使用「奧丁之力」操縱各種魔術能量,達到心靈操縱、控制時間、傳送、復活等神技。



【9位】哨兵(Sentry)

本名羅伯特·雷諾茲(Robert Reynolds),在2000年的《Sentry》第1話中首次登場。哨兵原本是一名癮君子,為了取得毒品而闖入一個實驗室,喝下秘密配方後獲得強大能力,可使用一百萬顆恆星的正負兩面的能量,還能將這些能量無限疊加以及扭曲現實。哨兵過於強大的能量也為他帶來負面人格「虛無」,後來哨兵將兩個人格整合;完整的哨兵力量沒有限制、幾乎無所不能,分子操縱、起死回生、足以匹敵變形俠醫的物理力量等,是宇宙中最強的存在之一。



【8位】銀河王(Galactus)

銀河王原名加蘭,誕生在現今多元宇宙誕生前的另一個宇宙,在上一個宇宙回歸於無再重生時,加蘭和上一個宇宙的意識結合重生成為銀河王。銀河王是宇宙五神之一,擁有相當於甚至超越宇宙大爆炸的能量,他能隨意運用這些「宇宙能量」,以之操縱分子、創造和復活生命等。但銀河王也長期受驚人的飢餓感折磨,需要吸食整個行星的能量才能滿足;而當他肚餓時實力會大打折扣,因此他會輸給實力遜於他的存在如Thanos或奧丁等。



【7位】緋紅女巫(Scarlet Witch)

本名Wanda Maximoff,大家都十分熟悉的緋紅女巫,不論漫畫還是MCU中都是復仇者中最強的一員。戰鬥能力言她或者不算頂級,但她的魔法力量卻是外掛級,可以創造次元以至扭曲現實:在漫畫《House of M》中,她一句「No more mutants」,就令到地球上99%以上的變種人消失或變回普通人類。在《Avengers vs. X-Men》漫畫中,她只用一隻手指施法就擊敗了納摩;注意納摩當時是有著五分之一的鳳凰之力,而鳳凰之力則是整個Marvel漫畫中數一數二強大的存在。



【6位】邪神賽托拉克(Cyttorak)

首次登場於1964年的《Strange Tales》第124期。他是個魔神,多元宇宙中的一個宇宙「深紅宇宙」的主宰,能隨意運用整個深紅宇宙的能量。戰鬥能力甚至比今個多元宇宙的五大神明(銀河王是其中之一)還要強:全知全能,扭曲空間,抹除時間對他來說是舉手之勞,無限寶石對他也沒有任何作用。



【5位】鳳凰之力(Phoenix Force)

由這裡開始的角色全部都是跨宇宙跨維度的超強存在,和大家在MCU中熟知的復仇者等英雄不在同一個檔次,無法直接比較。鳳凰之力首次出現在1976年的《X-Men》第101期,祂是生命與心靈力量的化身,是多元宇宙中所有生命(包含過往及未來)的心靈連接點,所有生命的精神與感情能量的支配者。可以說凰鳳之力代表了整個多元宇宙中所有生命的精神和力量。祂能存在於多元宇宙中任何次元及時間,能創造或毀滅多元宇宙中的一切。



【4位】永恆(Eternity)

於1965年的《Strange Tales》第138期中首次登場,是宇宙五大神之一,時間及宇宙的擬人化存在,擁有極強大的力量。永恆作為宇宙神祇,祂無所不能、無所不在、無所不知,可完全控制魔法、物質、能量、現實和時間。按設定而言宇宙中的生命根本無法對祂構成威脅,但在漫畫中祂卻經常戰敗,如曾被持有無限手套的Thanos囚禁等。可能是因為太屈機就沒有故事可以講了吧。



【3位】生命法庭(The Living Tribunal)

於1967年的《Strange Tales》第157期首次登場,負責平衡一切現實的最高法官。它從多元宇宙誕生之初就存在,由Marvel漫畫中的終極存在「One Above All」授權監督和維持所有現實的平衡,包括多元宇宙、巨宇宙乃至全能宇宙的平衡。生命法庭經常以一個巨大的金色巨人實體形象出現,祂無所不能,無所不知,無所不在的強大存在,其能力超過幾乎Marvel任何其他角色。不過即使是如此強大的生命法庭仍然能夠被擊敗和殺死,如獲得了宇宙之心的Thanos和超越者(Beyonder)都曾擊敗和殺死生命法庭。



【2位】超越者(Beyonder) & 分子人(Molecule Man)

超越者在1984年的《Secret Wars》第1期首次登場。超越者來自於「超越領域」,是凌駕於Marvel多元宇宙的存在。剛才介紹的永恆、生命法庭、鳳凰之力也好,雖然是神卻始終是多元宇宙內的存在;然而整個Marvel多元宇宙對於超越領域來說,就像大海中的一滴水一樣渺小。超越領域本身是一片寂靜的空間,直到科學家歐文·瑞斯因實驗意外在超越領域開了一個洞,才令超越領域有了意識變成超越者,亦令歐文·瑞斯獲得了超越空間能量變成分子人。超越者在漫畫中表現是絕對壓倒性的,就算是永恆、生命法庭等宇宙神祇都不敢抵抗它。



【1位】絕對至高(One Above All)

絕對至高與其說是漫畫角色,更像是整個Marvel作品中的一個概念,它就名如其實是Marvel作品中最高的存在。其中一位Marvel漫畫作者「Al Ewing」指One Above All可理解為所有Marvel漫畫創作者的集合體化身。它就是整個Marvel的主宰,因此Marvel漫畫中的所有時間、空間、能量、能力在它面前都沒有意義。在漫畫它的登場次數不多,在《神奇4俠》中是個天堂般的空間,而在《Deadpool》和《神奇4俠》中則以Marvel元老級漫畫家「Jack Kirby」的形像出現。



