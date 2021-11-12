日本 Bandai Namco Entertainment 萬代南夢宮娛樂已發售 PS4／Nintendo Switch／PC Steam《超級機器人大戰30》（スーパーロボット大戦30），自從公開將會推出 DLC①、② 後，就一直受到許多玩家期待。如今官方終於宣布，玩家們期待已久的 DLC①，將預定於台灣時間 11 月 19 日早上 7 點開放更新！
而在第一波 DLC① 推出前，官方也預告，將會先於 11 月 17 日推出最新的改版更新（Switch ver.1.04／PS4 ver.1.03／Steam ver1.1.0.0），屆時除了將會追加會有《OG》原創機體「亡靈」（Gespenst／ゲシュペンスト，駕駛員為原特殊戰技教導隊的奇里亞姆）加入我方陣容的區域任務「黑色幽靈」外，還有 30 周年紀念特別區域任務「Congratulation 30th!!」
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