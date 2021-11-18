《哈利波特》手遊女角被攻擊時現「高潮臉」引炎上　官方稱是Bug

華納兄弟和網易共同開發的《哈利波特：魔法覺醒》，精緻畫面加上忠於原作的故事設定一推出便受到網友喜愛，位於《網路溫度計》熱門手遊第九名，但近日有網友發現，遊戲中女性角色受到攻擊時，臉部會出現「阿嘿顏」（アヘ顔、高潮臉）讓許多玩家無法接受，雖然官方解釋是模型bug，但網友仍不買單，怒喊「退坑」、「抵制」。



阿嘿顏是什麼？為何網友會反感？

《哈利波特：魔法覺醒》是策略卡牌對戰遊戲，近日有網友發現遊戲裡的女性角色受到攻擊時，臉部會出現吐舌、眼睛上吊、臉部潮紅的表情，這個表情被稱之「阿嘿顏」，是用來形容人在性高潮時做出的表情，通常會在日本成人遊戲、漫畫或動畫中出現。

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且在遊戲中被「雪球術」攻擊到，臉上還會出現不明液體，配上阿嘿顏頗有色情意味，許多網友不滿該表情僅針對女性，男性受到攻擊的表情則完全正常，痛批是「污辱女性」，且基於《哈利波特》原作設定的角色入學年齡多為11、12歲的未成年學子，被質疑有性暗示及戀童僻的成分。

該事在微博、Dcard上越燒越大，許多玩家痛批「我覺得非常噁心」、「雖然捨不得但該棄遊了」、「越看越噁…..真的欠抵制欸」、「也太噁心 看了不舒服」，但也有網友認為不會影響他繼續遊玩的意願。

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官方解釋「模型bug」！網友不買單：正式道歉都沒有

對此，遊戲官方在微博上解釋「是因為舌頭這個模組錯誤、穿過下巴，發生這樣的bug才會讓玩家覺得有些微色情意味」表示目前已經緊急進行修正，更強調「希望不要對模型Bug有其他解讀」，兩次聲明皆強調是模型問題，許多網友也不滿暴怒「所以現在是在檢討玩家過度解讀？」，且該聲明僅在工作室帳號回應，並未在網易的微博上有任何聲明，有讓玩家質疑想要大事化小。

但有網友發現，官方的修正版本讓遊戲中的女性角色嘴巴被強制關閉，就算在講話嘴巴也完全沒有張開，如此修正卻也再次讓玩家覺得莫名其妙，但有網友緩頰「可能是時間太急迫沒辦法完整修復」、「可能是匆忙修復導致新的bug出現」，但官方至始至終沒承認錯誤，僅是強調系統問題，還是讓多數網友不買單，此事仍在社群上延燒。

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