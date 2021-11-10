《機動戰士高達U.C. Engage》最新手遊即將推出！大量UC機體登場

日本萬代南夢宮娛樂預定在手機上推出的新作遊戲《機動戰士高達 U.C.Engage》（機動戦士ガンダム U.C.ENGAGE），宣布將於日本時間 11 月 16 日 22:00，於高達官方頻道公開最新企畫發表會，並將會邀請曾擔任《高達》系列人氣角色阿寶配音聲優的「古谷徹」以特別來賓身分登場，為玩家們帶來這款手機新作的最新情報資訊。
《機動戰士高達 U.C.Engage》為一款以《高達》系列宇宙世紀戰爭為題材，預定 2021 年內在 App Store／Google Play 等手機平台推出的宇宙世紀戰爭模擬策略遊戲。在這次遊戲中，除了將會把宇宙世紀系列作的劇情與機體收錄其中外，還將會搭載讓玩家們操作自己編組的 3D 模組 MS 機體來與敵方進行 6vs6 對戰的激烈戰鬥玩法。
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