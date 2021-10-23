性愛冷知識｜為何女友高潮不像AV女優反白眼？專家拆解真實反應

撰文：女人我最大
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A片裡面有超多莫名其妙的劇情！拜託大家！！！不要把他們的反應還有動作當作範本，想說自己這樣子的反應就是不正常，沒有這種事！先前兩性研究專家Dr.She許藍方博士就盤點過Top6的「A片迷思」，這回～更是隆重邀請到曾經在成人頻道當剪輯師的YouTuber白癡公主，一起來看看還有哪些，真的是荒唐到太誇張的錯誤印象吧！

AV女優都是真的？

AV女優反應百百種，但是全部的人都有「超誇張」的特質，有些會大翻白眼、有的會不斷發出「到了」、「要到了」、「我要去了」這類的呻吟，不過，許藍方博士說，真的不是每個女生的高潮都會像是A片中的女優們，那樣叫啊、喊啊～那麼drama。

▼▼▼按圖破解「A片迷思」▼▼▼

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白癡公主就說：「可能言語真的對男性、觀眾朋友來說，比較有刺激的感覺。」可是，其實大多數的時候，他們通通是在！演！戲！呀！許藍方博士解釋，每個女生高潮來的時候，反應都不一樣，最明顯的高潮反應就是陰道收縮（那個～有感受過的人都懂啦！齁！）有些人會有被擠出來的感覺。

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一定要換很多體位？

很多女生在諮詢的時候，都會問許藍方博士提到，自己的另外一半在愛愛的過程中，總是會有自己的一套SOP，想要換3個以上的姿勢才會想結束，白癡公主開玩笑猜測，「說不定是因為對方真的很想當運動，像是做暖身操一樣啊～」曾經當過成人片剪輯的她就透露，有些姿勢，真的是為了滿足拍攝的取角需求。

許藍方博士澄清，女生的高潮，真的不會因為頻繁換體位而比較容易到，前戲做足、氣氛有到，兩人都沉浸在裡面，才會是場美好的性愛經驗，有時候，沒有任何目的的一直換體位，反而只會讓兩人很乾又很累而已。

A片最主要的目的就是滿足視覺需求，真的不要對裡面的內容全盤接收！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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